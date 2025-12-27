Austin Reaves podría estar fuera un mes

Los Angeles Lakers han recibido un golpe contundente en sus aspiraciones dentro de la Conferencia Oeste. La organización confirmó este viernes que el escolta Austin Reaves ha sido diagnosticado con una distensión del gastrocnemio izquierdo de grado 2, una lesión que lo mantendrá alejado de las duelas por un periodo considerable.

Tras los exámenes médicos pertinentes, se determinó que el jugador será evaluado nuevamente en aproximadamente cuatro semanas, lo que prácticamente asegura su ausencia durante todo el próximo mes de competencia.

El percance ocurrió durante la jornada del jueves, en un encuentro donde los Lakers cayeron 119-96 ante los Houston Rockets. Reaves, quien ya mostraba señales de dolor, no pudo participar en la segunda mitad del compromiso tras haber aportado 12 puntos en apenas 15 minutos de acción. Esta derrota representó el tercer descalabro consecutivo para el conjunto angelino, que ahora deberá navegar una parte crítica del calendario sin uno de sus motores ofensivos más fiables.

Austin Reaves will miss up to 4 weeks with a grade 2 left gastrocnemius (calf) strain. pic.twitter.com/FkBinl9UYu — Bleacher Report (@BleacherReport) December 27, 2025

La situación resulta especialmente frustrante para el equipo, ya que este era apenas el segundo partido de Reaves tras haberse ausentado en tres juegos previos por una dolencia similar en la misma zona. El entrenador JJ Redick relató cómo se vivió el momento de la baja en el vestidor: “Austin claramente sintió algo. Hicimos nuestro medio tiempo normal y luego, mientras salíamos del vestuario, el Dr. LeRoy Sims [director de rendimiento y salud de los Lakers] me dijo que estaba fuera”.

Un freno en seco a una temporada de calibre All-Star

La lesión llega en el punto más alto de la carrera de Reaves. El escolta de quinto año, quien llegó a la liga como un agente libre no reclutado en 2021, estaba firmando una campaña de irrupción absoluta. Antes del juego contra Houston, promediaba los mejores números de su trayectoria con 27,3 puntos por partido, con un sólido 50.4% de efectividad en tiros de campo, además de aportar 6,5 asistencias y 5,4 rebotes por noche.

Esta baja deja una carga pesada sobre los hombros de Luka Doncic, quien lidera al equipo con 26.6 puntos por encuentro. Precisamente Doncic, quien llegó a Los Ángeles en un canje con Dallas en febrero tras lidiar con una lesión de pantorrilla que lo marginó más de un mes, mostró empatía con su compañero y le pidió paciencia en su proceso de rehabilitación.

“Sé lo que es pasar por una lesión de pantorrilla”, comentó Doncic tras el partido. “No es nada divertido. Simplemente estaré allí para apoyarlo. Tómate tu tiempo. Las pantorrillas son peligrosas, así que tómate tu tiempo”.

La ausencia de Reaves no solo afecta el récord de victorias y derrotas, sino que pone en pausa una narrativa que tomaba fuerza en la liga: su posible debut en el Juego de Estrellas. A principios de esta semana, Redick había abogado públicamente por la inclusión del escolta en el evento de mitad de temporada, destacando el crecimiento mental y técnico del jugador.

“Él y yo hemos tenido discusiones sobre lo surrealista que es para él estar jugando a este nivel y en esta posición”, reveló Redick. “Obviamente, creo absolutamente que debería ser un All-Star este año”. Por ahora, los Lakers deberán buscar soluciones en su rotación, posiblemente otorgando más minutos a Marcus Smart, mientras esperan que la recuperación de Reaves progrese sin contratiempos durante el próximo mes.



