302 puntos: Bulls y Hawks marcan récord de anotación en la temporada 2025 de la NBA

Los Chicago Bulls y los Atlanta Hawks protagonizaron el partido con mayor puntuación de la temporada 2025 de la NBA al combinarse para 302 puntos, en una vibrante victoria de Chicago por 152-150, disputada el domingo en Atlanta. El encuentro no solo destacó por su ritmo ofensivo, sino también por un cierre dramático que se definió en los últimos segundos.

Matas Buzelis fue la figura principal de los Bulls al anotar 28 puntos y encabezar a nueve jugadores de Chicago que terminaron el partido con dobles dígitos en anotación. El aporte colectivo fue clave para que los Bulls resistieran la presión final de los Hawks y se llevaran el triunfo en el primero de dos partidos consecutivos entre ambos equipos en Atlanta. El segundo duelo está programado para la noche del martes.

Chicago estableció máximos de la temporada tanto en puntos en una primera mitad como en el total del partido. Los Bulls se fueron al descanso con ventaja de 83-73, superando su anterior mejor registro en una mitad, que había sido de 72 puntos en una derrota 128-122 ante Cleveland el 8 de noviembre. Además, el total de 152 puntos dejó atrás su propio récord de la campaña, fijado en una derrota 150-147 en doble prórroga frente a Utah el 16 de noviembre.

Un cierre electrizante y marcas individuales

El partido se decidió en una secuencia final cargada de tensión. Un triple de Jalen Johnson con cinco segundos por jugar le dio a Chicago una ventaja de 151-150. Posteriormente, Buzelis encestó uno de dos tiros libres con 4.2 segundos restantes, antes de que Trae Young fallara un lanzamiento en el último instante que pudo haber cambiado la historia del encuentro.

Buzelis también firmó la mejor noche de su carrera desde la línea de tres puntos, al convertir siete triples en ocho intentos, liderando a unos Bulls que atraviesan un buen momento y sumaron su tercera victoria consecutiva para mejorar su marca a 13-15.

Por el lado de Atlanta, Jalen Johnson fue el máximo anotador con 36 puntos, mientras que Trae Young aportó 35, su cifra más alta de la temporada. A pesar del esfuerzo ofensivo, los Hawks encadenaron su tercera derrota al hilo y la séptima en sus últimos nueve partidos, cayendo a un récord de 15-15.

Onyeka Okongwu contribuyó con 23 puntos y Vit Krejci añadió 20 para Atlanta. Young fue titular por segunda vez en tres partidos, luego de perderse 21 encuentros debido a un esguince del ligamento colateral medial derecho. El entrenador Quin Snyder explicó que el base aún necesita un proceso continuo de “aclimatación” para estar listo para disputar partidos en noches consecutivas.

En Chicago, Coby White sumó 21 puntos pese a haber sido considerado en duda por molestias en el tobillo izquierdo, mientras que Josh Giddey rozó el doble-doble con 19 puntos y 12 asistencias.

Atlanta, además, afrontó el encuentro sin el pívot Kristaps Porzingis, quien se perdió su sexto partido consecutivo por enfermedad. El equipo también informó que el alero con contrato de doble vía Eli Ndiaye se someterá a una cirugía que pondrá fin a su temporada, tras sufrir un desgarro del labrum en un partido de la G League el pasado 9 de diciembre.



