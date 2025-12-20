Marcus Smart, base de Lakers, castigado con multa

La NBA no dejó pasar por alto el comportamiento de Marcus Smart durante el último encuentro de Los Angeles Lakers. El escolta del conjunto angelino ha sido sancionado con una multa de $35,000 dólares tras realizar un gesto obsceno dirigido a un oficial de juego durante el intermedio del partido del pasado jueves, en el cual los Lakers vencieron al Utah Jazz con un marcador de 143-135. La liga hizo oficial el castigo este sábado desde sus oficinas en El Segundo, California.

El incidente se produjo en un momento de alta tensión. Con los Lakers perdiendo 78-73 al cierre del segundo cuarto, Smart se vio envuelto en un altercado verbal con uno de los árbitros mientras ambos se dirigían hacia los vestuarios.

Fue en ese trayecto donde el jugador mostró el dedo medio al oficial, una acción que le costó una falta técnica —su tercera en lo que va de la temporada— y que permitió al Jazz iniciar la segunda mitad con un tiro libre técnico.

Esta no es la primera vez que el veterano de 12 temporadas enfrenta consecuencias financieras por este tipo de conductas. En los playoffs de la NBA de 2017, Smart ya había sido multado con $25,000 dólares por realizar exactamente el mismo gesto, aunque en aquella ocasión el destinatario fue un aficionado.

Marcus Smart was fined $35,000 for flipping off the refs at halftime in Utah pic.twitter.com/ONsGtzD0SY — Dave McMenamin (@mcten) December 20, 2025

De la indisciplina a la redención en la duela

A pesar del exabrupto y el impacto negativo inicial de la falta técnica, Smart logró transformar su frustración en producción deportiva. El especialista defensivo, que cumplió 31 años recientemente, se convirtió en una pieza clave para asegurar la victoria en Salt Lake City durante el último cuarto. En ese periodo decisivo, anotó nueve de sus 17 puntos totales, destacando con una efectividad de 3 de 4 en tiros de larga distancia.

Actualmente, el jugador promedia 10.6 puntos, 2.9 asistencias, 2.5 rebotes y 1.6 robos en 17 partidos disputados esta campaña, de los cuales ha iniciado 11 como titular. Su presencia en la alineación inicial se ha vuelto una necesidad crítica para el cuerpo técnico, especialmente ante la racha de lesiones que azota al plantel.

Los Lakers necesitarán nuevamente el aporte de Smart este sábado en el Intuit Dome frente a los LA Clippers, pues el equipo llega sumamente mermado. El escolta Austin Reaves se perderá su tercer encuentro seguido por una distensión en la pantorrilla izquierda; el pívot Deandre Ayton sigue fuera por molestias en el codo izquierdo, y el alero Rui Hachimura fue descartado hoy mismo por problemas en la ingle derecha. Ante estas ausencias, la disciplina y el temple de Smart serán puestos a prueba en un derbi angelino que promete ser de alta intensidad.



