Stephen Curry se adueñó de récord de Michael Jordan como veterano

Stephen Curry volvió a inscribir su nombre en los registros históricos de la NBA con una actuación que combinó producción ofensiva, longevidad y consistencia. En la derrota de los Golden State Warriors por 136-131 frente a los Portland Trail Blazers, el base encestó 12 triples y alcanzó los 48 puntos, una cifra que le permitió establecer una nueva marca individual dentro de la liga.

Con ese desempeño, Curry llegó a 45 partidos con al menos 40 puntos después de cumplir los 30 años, superando el récord que pertenecía a Michael Jordan, quien había alcanzado 44 encuentros en ese tramo de edad. El dato adquiere relevancia en un contexto en el que la mayoría de las estrellas suelen reducir su protagonismo ofensivo con el paso de las temporadas. A los 37 años, el jugador de los Warriors continúa siendo una de las principales referencias anotadoras de la NBA.

El listado que ahora lidera Curry reúne a figuras históricas del baloncesto profesional. Detrás del base aparecen Damian Lillard, con 31 partidos de 40 puntos tras los 30 años, y luego James Harden y Kobe Bryant, ambos con 30. La presencia de estos nombres dimensiona el alcance del récord y refuerza el lugar de Curry entre los grandes anotadores de distintas eras.

Un récord vinculado al baloncesto moderno

La evolución del juego, marcada por un uso cada vez más frecuente del lanzamiento de tres puntos, explica en parte la composición de esta estadística. No obstante, el impacto de Curry va más allá de una simple adaptación a las tendencias. Su estilo de juego fue determinante en la transformación ofensiva de la NBA y en la consolidación del triple como recurso central en los esquemas de ataque.

En términos de longevidad, el próximo referente en la lista es LeBron James. El alero de Los Angeles Lakers suma 15 partidos de 40 o más puntos luego de cumplir 35 años, mientras que Curry alcanzó los 14 tras su más reciente actuación. Más atrás figuran nuevamente Jordan, con 12, y Kevin Durant, con siete, en un apartado que destaca a los jugadores capaces de sostener un alto nivel de producción en etapas avanzadas de sus carreras.

El partido ante Portland también amplió otro dominio estadístico del base. Fue la quinta ocasión en la que Curry convirtió al menos 12 triples en un solo encuentro, una cifra inédita en la historia de la liga. Además, se trató de uno de esos juegos disputados como visitante, un escenario en el que muy pocos jugadores han alcanzado registros similares.

El dato distintivo fue que, por primera vez, un partido de temporada regular con 12 o más triples de Curry terminó en derrota para su equipo. Hasta entonces, ese tipo de actuaciones siempre había coincidido con victorias. Aun así, el encuentro volvió a reflejar la vigencia y el impacto de Stephen Curry, incluso en contextos adversos.



