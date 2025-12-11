Lakers se despiden de la NBA Cup tras caer ante San Antonio Spurs

Los Lakers cayeron 132-119 ante los San Antonio Spurs y no alcanzaron las semifinales de la NBA Cup. Los Spurs nunca soltaron la ventaja que construyeron desde la primera mitad.

Los Spurs jugaron su primera eliminatoria desde 2019, una sequía de seis temporadas sin clasificarse para los ‘playoffs’ de la NBA, ni tampoco a la fase final de la Copa.

Por su parte, los Lakers no podrán repetir la hazaña que consiguieron en 2023 cuando se llevaron el título de la NBA Cup.

San Antonio se enfrentará al Oklahoma City Thunder, equipo que luce indetenible y derrotó por paliza a los Phoenix Suns.

Spurs aguantó cualquier remontada de Lakers

Stephon Castle fue el líder de anotación con 30 puntos, 10 rebotes y seis asistencias, acompañado con siete jugadores con al menos 10 puntos.

De’Aaron Fox anotó 20, Kendon Johnson 17, Harrison Barnes y Julian Champagnie 16 cada uno, Dylan Harper 13 y Luke Kornet 10.

Luka Doncic firmó 35 puntos y 8 asistencias, Marcus Smart 26 puntos y LeBron James rozó el triple-doble con 19 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias.

Los Spurs se pusieron por delante en el marcador en los últimos minutos del primer cuarto y no soltaron las riendas, teniendo una ventaja de hasta 24 puntos.

En el último cuarto, los Lakers protagonizaron un parcial de 18-4 que puso el miedo en el cuerpo a San Antonio con solo 8 puntos de ventaja a 3:54 para el final, pero los Spurs reaccionaron con un triple de Fox para disipar cualquier amenaza.

Así quedan las semifinales de la NBA Cup

Este sábado se disputarán las dos semifinales de la NBA Cup en el espectacular T-Mobile Arena, mientras que la final tendrá lugar el martes de la semana que viene.

Los Orlando Magic (15-10) y los New York Knicks (17-7) abrirán la final a cuatro con la semifinal del Este, seguida por la del Oeste entre los Oklahoma City Thunder (24-1) y los San Antonio Spurs (17-7).

Magic, Knicks y Spurs debutan en una final a cuatro de la Copa en Las Vegas, mientras que los Thunder -vigentes campeones de la NBA- repiten tras llegar a la final el año pasado, que perdieron ante los Milwaukee Bucks.

