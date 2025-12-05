LeBron James sacrifica récord de puntos para dar victoria a Lakers ante Raptors

Los Lakers derrotaron 123-120 a los Toronto Raptors con un tiro sobre la bocina en un juego que LeBron James sacrificó su racha de más juegos con 10 puntos para dar la asistencia del tiro ganador.

El equipo ganó el cuarto partido de los últimos cinco y se posiciona en el segundo puesto de la Conferencia Oeste, solo detrás del Oklahoma City Thunder, vigentes campeones de la NBA.

LeBron James cortó su racha de 1,297 juegos consecutivos con doble dígito de puntos. Esta racha es la más larga en la historia y comenzó el 6 de junio de 2007.

Con el juego empatado 120-120, James recibió la pelota en la última posesión del juego y cuando entró al perímetro no tomó el tiro y dio un pase a Rui Hachimura. El japonés recibió solo y tiró de tres para asegurar la victoria ante Toronto.

LeBron James resta importancia al récord de racha de 10 puntos

Luego de la victoria, James respondió a los medios dejando ver que la racha no era importante y sí ganar ante los Raptors.

“Simplemente jugar bien. Siempre hacer la jugada correcta”, dijo James. “Ese ha sido mi modus operandi. Así es como me enseñaron el juego. Lo he hecho toda mi carrera”.

La racha de James comenzó el 6 de enero de 2007 y duró casi dos décadas. Fue, por mucho, la más larga en la historia de la NBA.

Michael Jordan logró 866 partidos consecutivos con más de diez puntos, Kareem Abdul-Jabbar fue el tercero con más partidos, con 787, y Karl Malone tuvo la cuarta racha más larga, con 575.

JJ Redick, coach de los Lakers, reconoció que James hizo la jugada correcta y los “dioses” del baloncesto lo recompensaron.

“LeBron es muy consciente de cuántos puntos tiene en ese momento”, dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick. “Lo hizo como lo ha hecho tantas veces… Los dioses del baloncesto, si lo haces bien, suelen recompensarte”.

Sigue leyendo:

– Rio Ferdinand, Tom Brady, Shaquille O’Neal y una lluvia de estrellas inundarán el sorteo del Mundial 2026

– Clippers cortan a Chris Paul en su temporada de retiro: “Me mandan a casa”