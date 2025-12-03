Rio Ferdinand, Tom Brady, Shaquille O’Neal y una lluvia de estrellas inundarán el sorteo del Mundial 2026

Washington DC se prepara para convertirse en el epicentro del deporte global este viernes 5 de diciembre de 2025, cuando el icónico John F. Kennedy Center for the Performing Arts reciba el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el primero con un inédito formato de 48 selecciones. El espectáculo, que combinará deporte, entretenimiento y glamour, definirá los grupos que marcarán el inicio de una nueva era para el fútbol mundial.

La FIFA confirmó un elenco estelar digno de una superproducción. Al frente estará Rio Ferdinand, leyenda del fútbol inglés y uno de los defensores más laureados de su generación. El ex capitán de Inglaterra conducirá el sorteo acompañado de la galardonada presentadora internacional Samantha Johnson, siguiendo los procedimientos oficiales de una ceremonia que promete ser histórica.

“Conducir este sorteo es un honor increíble. Como jugador viví para estos escenarios globales, y ahora me toca un rol especial junto a un equipo extraordinario”, expresó Ferdinand.

Pero si el fútbol acapara las miradas, serán las leyendas de otros deportes quienes aportarán el toque de espectáculo norteamericano. Por primera vez, un grupo de superestrellas multisport se sumará al escenario como asistentes del sorteo, creando un cruce sin precedentes entre el fútbol mundial y las grandes ligas de Estados Unidos.

Entre ellos destaca el siete veces campeón del Super Bowl, Tom Brady, quien no ocultó su entusiasmo:

“Ser parte del Sorteo Final es un honor increíble. Este evento une al mundo como ningún otro”.

Junto al ícono de la NFL estarán figuras igualmente legendarias:

• Wayne Gretzky, miembro del Salón de la Fama de la NHL y cuatro veces campeón de la Stanley Cup.

• Aaron Judge, estrella de los Yankees y siete veces All-Star de la MLB.

• Shaquille O’Neal, cuatro veces campeón de la NBA y miembro del Salón de la Fama.

Todos ellos aportarán su presencia para un evento que promete trascender el deporte.

“El fútbol tiene un poder único para unir al mundo, y ser parte de este momento será inolvidable”, afirmó Gretzky.

Judge, por su parte, destacó la emoción de tener la final en casa: “Con el partido decisivo en Nueva York–Nueva Jersey, no puedo esperar para ver qué equipos lucharán por el título en nuestro propio patio trasero”.

O’Neal agregó: “La Copa del Mundo es uno de los mayores escenarios del deporte. Formar parte del sorteo es un motivo de gran orgullo”.

Como toque final al despliegue de estrellas, el dos veces campeón del Super Bowl Eli Manning será el anfitrión de la red carpet, aportando su carisma habitual a una ceremonia que promete brillar desde el primer minuto.

El evento será transmitido en vivo por FIFA.com y los socios oficiales de la FIFA a partir de las 12:00 ET / 09:00 PT, en una jornada en la que el mundo entero pondrá los ojos en Washington, esperando conocer el destino de las 48 selecciones que buscarán la gloria en Norteamérica.

