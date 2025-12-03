Panini revela la portada especial para Estados Unidos y Canadá de su álbum del Mundial 2026

Panini America presentó una portada especial dedicada a Canadá y Estados Unidos para el álbum oficial de cromos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en un evento celebrado en territorio estadounidense a pocos días del sorteo final del torneo. El lanzamiento marca el inicio de la cuenta regresiva para una edición histórica: la colección de este año será la más grande que Panini haya impreso, en concordancia con el formato ampliado del Mundial, que reunirá a 48 selecciones.

La colección de cromos, una tradición que supera las cinco décadas, volverá a formar parte de la experiencia mundialista para millones de aficionados y coleccionistas. Desde su primera aparición en México 1970, el álbum de Panini se ha convertido en un símbolo cultural del fútbol, destacando a las selecciones y jugadores que buscan levantar el trofeo más prestigioso del deporte.

La portada revelada rinde homenaje a los dos países norteamericanos que compartirán la organización junto a México. El diseño incorpora el estilo visual de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el emblema oficial del torneo y el trofeo de la Copa del Mundo, acompañados por la icónica chilena de Carlo Parola, adoptada en 1965 como logotipo oficial de Panini. En los próximos meses se dará a conocer una portada global del álbum, así como otra edición especial dedicada exclusivamente a México.

Portada del álbum para Estados Unidos y Canadá. Crédito: Paninia América | Cortesía

Este lanzamiento representa la primera vez que Panini diseña una portada específica para una región organizadora de la Copa Mundial. La presentación coincidió además con el inicio de una campaña de preventa por tiempo limitado en Amazon, confirmando la expectativa que rodea a un Mundial que se perfila como el más extenso y multitudinario de la historia.

Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA, destacó el valor simbólico del álbum a través de los años, subrayando su capacidad para unir a generaciones en torno al entusiasmo del torneo. Según explicó, esta colaboración continuará ofreciendo un producto que reúne a familias, coleccionistas y aficionados de todas las edades, y que funciona como un emblema de la pasión mundialista.

Por su parte, Mark Warsop, director general de Panini America, celebró el lanzamiento de esta edición especial como el primer paso de un amplio proyecto de productos para la Copa Mundial 2026™, que incluirá cromos, cartas intercambiables y nuevas iniciativas dirigidas a los seguidores. Panini reafirma así su papel como socio exclusivo de la FIFA en cromos, cartas físicas y coleccionables digitales.

Introducing the Canada and United States cover for the FIFA World Cup 2026™ sticker collection! pic.twitter.com/lXIpUT5N9M — Panini America (@PaniniAmerica) December 3, 2025

La presentación tuvo lugar en Nueva Jersey, sede que albergará la final del Mundial en julio del próximo año. Con este anuncio, Panini inaugura oficialmente la etapa previa a un torneo que promete batir récords de alcance y audiencia, y que volverá a poner a millones de aficionados a intercambiar, buscar y coleccionar los cromos más codiciados del fútbol mundial.

