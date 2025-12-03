Clippers cortan a Chris Paul en su temporada de retiro: “Me mandan a casa”

Los Angeles Clippers tomaron la decisión de prescindir de Chris Paul, una de las máximas leyendas de la franquicia, apenas días después de que el base anunciara que esta sería su última temporada en la NBA.

El movimiento sorprende tanto a la afición como a muchos analistas, considerando el peso histórico del jugador en la organización.

Chris Paul anuncia su salida: “Me mandan a casa”

La noticia salió a la luz cuando el propio Paul, de 40 años, publicó un mensaje directo en Instagram durante la madrugada del miércoles.

“Acabo de enterarme de que me mandan a casa”, escribió acompañado de un irónico emoji de victoria, dejando claro su desconcierto por la situación.

Minutos más tarde, los Clippers confirmaron la decisión a través de su presidente de operaciones deportivas, Lawrence Frank, quien declaró:

“Estamos separando nuestros caminos y Chris ya no seguirá en el equipo. Chris es una leyenda de los Clippers y ha tenido una carrera histórica. Nadie está culpando a Chris de nuestro bajo rendimiento”.

En su regreso a Los Ángeles, Paul tenía un rol limitado dentro de una plantilla que actualmente es la más veterana de la NBA. Sus números reflejaban su rol secundario:

2,9 puntos por partido



3,3 asistencias



1,8 rebotes



En 14,3 minutos de juego



Los Clippers atraviesan un inicio de temporada crítico con marca de 5-16, ubicados en la penúltima posición de la Conferencia Oeste.

Situación contractual de Chris Paul

Paul firmó por 3,6 millones de dólares para la campaña 2025. Los Clippers están obligados a pagarle el monto completo salvo que negocien un acuerdo de salida o consigan traspasarlo antes del cierre del mercado.

El base había anunciado el 22 de noviembre que esta sería su vigésima primera y última temporada en la NBA, cerrando así una carrera que abarca casi dos décadas de éxitos y liderazgo.

Chris Paul es considerado uno de los mejores bases de todos los tiempos. Entre sus logros destacan:

Rookie del Año (2006)



12 veces All-Star



Dos oros olímpicos



Finalista de la NBA en 2021 con Phoenix Suns

