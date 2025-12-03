Los Lakers están de luto: Murió Elden Campbell, figura de la década de los noventa

La NBA amaneció de luto tras conocerse la muerte de Elden Campbell, expívot de los Lakers y figura destacada de los años noventa. Tenía 57 años. La noticia sacudió al mundo del baloncesto por la repentina partida de un jugador recordado por su talento, su porte imponente en la pintura y un carácter tranquilo que le valió el apodo de “Easy E”.

Al confirmarse su fallecimiento, los Lakers expresaron públicamente sus condolencias, compartiendo un mensaje breve y sentido en el que recordaron con cariño al que fuera una pieza importante del equipo durante más de ocho temporadas. “RIP Big Easy” fue el mensaje que acompañó la imagen con la que la franquicia honró su memoria, un gesto que rápidamente generó miles de reacciones de aficionados y antiguos compañeros.

RIP Big Easy 🙏 pic.twitter.com/0PtBnKXAmK — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 3, 2025

Varias figuras históricas de la organización también se sumaron a los mensajes de despedida. Entre ellas, “Magic” Johnson, quien describió a Campbell como un compañero amable, un atleta formidable y alguien cuya serenidad marcó a todos dentro del vestuario. Exjugadores de distintas etapas resaltaron su profesionalismo, la facilidad con la que hacía lucir su juego y la calidez con la que trataba a quienes lo rodeaban.

I just received devastating news that my former Lakers teammate and friend Elden Campbell has passed away. He was such a gentle soul. As a basketball player, he was extremely athletic. I loved throwing lobs to Elden because he could jump out the gym and had so much talent! Cookie… — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) December 3, 2025

Campbell, elegido por los Lakers en la primera ronda del draft de 1990, se consolidó durante los primeros años de la transición posterior a la era del “Showtime”. Su presencia defensiva y su habilidad para anotar cerca del aro lo convirtieron en un referente silencioso del equipo durante la década. Aunque luego continuó su carrera en otras franquicias y alcanzó un campeonato en 2004, su paso por Los Ángeles definió su identidad deportiva para muchos aficionados.

La noticia de su muerte generó una ola de tristeza entre seguidores que lo vieron crecer dentro de la liga y que recuerdan su estilo sosegado, su fuerza en la pintura y su actitud siempre calmada, incluso en los partidos más intensos.

Hoy, mientras el mundo del baloncesto lamenta su partida, los Lakers encabezan las muestras de afecto hacia uno de los grandes nombres de su historia reciente. Su legado perdura en la memoria de quienes compartieron la cancha con él y en los aficionados que lo vieron convertirse en uno de los pívots más consistentes de su tiempo. Su ausencia deja un vacío profundo, pero su recuerdo permanecerá como parte de la identidad del equipo y de la NBA.

