Lakers en la NBA Cup: Próximo rival y cruces de cuartos de final definidos

Los Lakers derrotaron 129-119 a los Dallas Mavericks para meterse entre los mejores ocho equipos de la NBA Cup en cuartos de final.

El equipo de Los Ángeles se apoyó en Luka Doncic con 35 puntos y 11 asistencias ante su ex-equipo, que también contó con el regreso de Anthony Davis tras 14 partidos fuera por lesión.

Davis terminó con 12 puntos para unos Mavericks liderados una noche más por P.J. Washington, hoy con 22 puntos.

Por su parte, LeBron James aportó 13 puntos y asistencias, mientras que Austin Reaves quedó como líder en puntos con 38 unidades y 6 triples.

También barrieron cuatro juegos de la fase de grupos de la Copa NBA, con lo que serán anfitriones de un duelo de cuartos de final.

Ahora, los Lakers estarán enfrentándose a los San Antonio Spurs en el Crypto.com Arena. El equipo de los Spurs remontó un gran partido ante los Denver Nuggets, sin Víctor Wembanyama, para meterse a los cuartos de final.

Liderados por Jamal Murray y sus 37 puntos, los Nuggets llegaron a tener una ventaja de 18 puntos después del descanso, pero los Spurs remontaron con un espectacular Devin Vassell que anotó 35 puntos, machacando a triples a Denver (7 de 9) para el 136-139 final.

Así quedan los cuartos de final de la NBA Cup:

– Martes, 9 de diciembre

Miami Heat vs. Orlando Magic, 18:00 h;

New York Knicks vs. Toronto Raptors, 20:30 h.

– Miércoles, 10 de diciembre

Phoenix Suns en Oklahoma City Thunder, 19:30 h;

San Antonio Spurs vs. Los Angeles Lakers

El perdedor del partido Miami-Orlando jugará contra el perdedor Nueva York-Toronto, y el perdedor Phoenix-Oklahoma City jugará contra el perdedor San Antonio-L.A. Lakers en partidos de la temporada regular el 14 o el 15 de diciembre.

Para los ganadores de los cuartos de final, las semifinales serán en Las Vegas el 13 de diciembre y esos partidos también contarán para la clasificación de la temporada regular. El partido por el campeonato, que no cuenta para la clasificación, se jugará en Las Vegas el 16 de diciembre.

Sigue leyendo:

– Golden State Warriors pierden a Stephen Curry por una semana

– ¿Por qué los Lakers no usarán la cancha especial para la NBA Cup?