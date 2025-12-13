Lakers sufre la baja de Austin Reaves por al menos una semana

Los Angeles Lakers recibieron un golpe sensible en pleno arranque de temporada tras confirmarse la lesión de Austin Reaves. El escolta estará fuera al menos una semana debido a una distensión leve en la pantorrilla izquierda, informó el equipo este viernes, lo que lo dejará fuera de, como mínimo, los próximos dos partidos.

Reaves, una de las grandes revelaciones del curso, es actualmente el noveno máximo anotador de la NBA con 27.8 puntos por partido, números que lo han colocado de lleno en la conversación por el All-Star.

Además, aporta 6.7 asistencias y 5.6 rebotes, consolidándose como una pieza clave en el esquema angelino y formando un backcourt explosivo junto a Luka Doncic, quien promedia 35.0 puntos.

El impacto de la ausencia de Reaves se suma a un inicio de temporada marcado por las lesiones en las principales figuras del equipo.

LeBron James se perdió los primeros 14 partidos por una ciática, Doncic ha estado fuera en seis encuentros por manejo físico y un viaje a Europa por el nacimiento de su segundo hijo, y el propio Reaves ya había faltado a tres juegos anteriormente. Aun así, los Lakers mantienen un sólido récord de 17-7, demostrando profundidad y resiliencia.

El próximo compromiso de Los Ángeles será este domingo ante Phoenix, y luego no volverán a jugar hasta el jueves frente a Utah, un calendario que podría favorecer la recuperación del escolta.

Victor Wembanyama apunta a su regreso con los Spurs en la NBA Cup

Mientras tanto, otra noticia relevante en la liga es el inminente regreso de Victor Wembanyama. El fenómeno francés está listo para volver a las canchas con los San Antonio Spurs tras perderse 12 partidos por una distensión en la pantorrilla izquierda.

Wembanyama reaparecerá este sábado con restricción de minutos en las semifinales de la NBA Cup frente al Oklahoma City Thunder, actual campeón de la liga. Durante su ausencia, San Antonio tuvo un notable balance de 9-3, incluyendo una victoria en cuartos de final ante los Lakers.

El propio jugador reconoció que presionó para volver antes, pero entendió que lo más prudente era respetar los tiempos médicos. El cuerpo técnico y médico dio luz verde a su regreso, en un duelo de alta visibilidad que marca un punto de inflexión para los Spurs en la temporada.

