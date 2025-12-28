NBA anuncia suspensiones contra José Alvarado y Mark Williams por pelea

La NBA confirmó sanciones disciplinarias contra el base de los New Orleans Pelicans, José Alvarado, y el pívot de los Phoenix Suns, Mark Williams, luego del altercado que ambos protagonizaron durante el partido disputado el sábado entre ambas franquicias. El organismo decidió suspender a Alvarado por dos juegos, mientras que Williams recibió una sanción de un encuentro, tras revisar lo ocurrido en el duelo que terminó con victoria de Phoenix por 123-114.

El incidente se produjo en el tercer cuarto del partido, en una acción que inicialmente parecía rutinaria. Williams colocó una pantalla sobre Alvarado, quien intentó superarla con intensidad. En ese momento, el guardia de los Pelicans empujó al jugador de los Suns y fue sancionado con una falta. La situación no quedó ahí: Alvarado protestó brevemente ante el árbitro y, al regresar a la jugada, recibió un empujón por la espalda de Williams. A partir de ese cruce, ambos jugadores intercambiaron empujones, codazos y golpes, lo que obligó a la intervención inmediata de compañeros y oficiales para separar a los involucrados.

Suspension amounts



Jose Alvarado (NOP): $62,069



Mark Williams (PHX): $36,072 — Bobby Marks (@BobbyMarks42) December 29, 2025

La pelea generó tensión en el Footprint Center y derivó en revisiones posteriores por parte de la liga, que finalmente determinó las suspensiones anunciadas este domingo. La NBA consideró que Alvarado tuvo una participación más activa en la escalada del conflicto, motivo por el cual recibió una sanción mayor en comparación con Williams.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/x2rI0pCweB — NBA Communications (@NBAPR) December 29, 2025

Un partido caliente y antecedentes recientes

El contexto del encuentro también ayudó a explicar el nivel de tensión. Suns y Pelicans se enfrentaban por segunda noche consecutiva, luego de que Phoenix se impusiera el viernes por 115-108. Esa seguidilla de partidos pareció elevar la fricción entre ambos planteles, especialmente en acciones físicas cerca del balón.

Antes de ser expulsado, Alvarado firmó una actuación discreta en lo estadístico: anotó siete puntos, repartió tres asistencias y sumó dos robos, con una efectividad de 3 de 7 en tiros de campo y 1 de 3 en triples. Su intensidad defensiva, una de sus principales virtudes, volvió a quedar en evidencia, aunque esta vez terminó cruzando el límite reglamentario.

JOSE ALVARADO VS MARK WILLIAMS



FEATHER WEIGHT VS HEAVY WEIGHT BOUT pic.twitter.com/2H80S9mB42 — Pelicans Film Room (@PelsFilmRoom) December 28, 2025

No es la primera vez que el base puertorriqueño se ve envuelto en situaciones de este tipo. Durante la pretemporada, el 14 de octubre, protagonizó un altercado con Amen Thompson, alero de los Houston Rockets. Además, en febrero de 2024, Alvarado fue suspendido tres partidos por su participación en una pelea que involucró a jugadores de los Pelicans y el Miami Heat.

Desde el punto de vista colectivo, la derrota dejó a New Orleans con un récord de 8-25, profundizando una temporada complicada para el equipo. Phoenix, en cambio, mejoró su marca a 18-13, consolidándose en puestos competitivos dentro de la Conferencia Oeste.

La liga no informó de sanciones adicionales, pero dejó en claro que seguirá monitoreando este tipo de conductas, en un contexto donde la NBA busca reducir al mínimo los enfrentamientos físicos que deriven en peleas dentro de la cancha.



Sigue leyendo:

· Lakers no son candidatos al título NBA, dice agente de LeBron James

· Austin Reaves podría estar fuera un mes

· 302 puntos: Bulls y Hawks marcan récord de anotación en la temporada 2025 de la NBA