Luka Dončić supera los 2,2 millones de votos de cara al All-Star Game

Luka Dončić y Giannis Antetokounmpo se mantienen como los grandes referentes en la votación de los aficionados para el NBA All-Star Game 2026. En el segundo corte oficial de la votación, el base de Los Angeles Lakers lidera la Conferencia Oeste con 2,229,811 votos, una ventaja clara sobre Nikola Jokić, de los Denver Nuggets, quien suma 1,998,560 apoyos. En el Este, el ala-pívot de los Milwaukee Bucks encabeza la lista con 2,092,284 votos, seguido de cerca por Jalen Brunson, de los New York Knicks, con 1,916,497.

Los resultados confirman la enorme popularidad de Dončić y Antetokounmpo, quienes repiten como líderes de sus respectivas conferencias en esta segunda actualización del proceso. La votación para el Juego de Estrellas combina tres factores: los aficionados aportan el 50% del total, mientras que los jugadores de la NBA y un panel de medios especializados contribuyen con un 25% cada uno para definir a los cinco titulares por conferencia.

El periodo de votación se extenderá hasta el 14 de enero, y los nombres de los titulares serán revelados oficialmente el 19 de enero. Hasta entonces, el panorama sigue abierto para varios jugadores, especialmente en una Conferencia Oeste que muestra movimientos relevantes en el ranking.

LeBron, lejos de la cima y con futuro incierto

Uno de los datos más llamativos del nuevo recuento es la posición de LeBron James. El alero de los Lakers apenas subió un lugar y se mantiene octavo en el Oeste, con 1,059,855 votos. Durante gran parte de su carrera, James fue casi un fijo en los primeros puestos de la votación popular, pero a sus 41 años el escenario es distinto.

El impacto de esta ubicación no es menor. Debido al peso específico del voto de los aficionados, estar fuera del top cinco podría dejarlo sin opciones reales de ser titular en el All-Star. Sería un giro significativo para un jugador que solo se perdió un Juego de Estrellas en toda su trayectoria, en la temporada 2003-04.

Desde lo estrictamente deportivo, también existen debates sobre su rendimiento actual. En 17 partidos disputados esta temporada, LeBron promedia 21,2 puntos, 5,2 rebotes y 6,7 asistencias, números sólidos, aunque lejos de sus mejores campañas. Aun así, su estatus histórico sigue siendo un factor determinante dentro de la liga.

El periodista especializado Marc Stein señaló el 30 de diciembre que el comisionado Adam Silver “casi con seguridad invitará a James a participar de alguna manera como una selección del comisionado”. Además, existe la posibilidad de que sea incluido como reemplazo por lesión, una opción que cobra fuerza considerando que Nikola Jokić continúa recuperándose de una hiperextensión de rodilla, lo que podría liberar un cupo en el Oeste.

En el mismo equipo angelino, Austin Reaves también sufrió cambios en la votación. El escolta cayó hasta el puesto 11 tras su lesión, perdiendo terreno en una carrera que se vuelve cada vez más competitiva.



