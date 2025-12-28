“Peso pluma” vs. “Peso pesado”: José Alvarado y Mark Williams intercambian golpes en juego de la NBA

Jose Alvarado y Mark Williams fueron expulsados este sábado del partido entre los New Orleans Pelicans y los Phoenix Suns tras enzarzarse a puñetazos en una acalorada pelea en la NBA en el centro de la cancha del Smoothie King Center de Nueva Orleans. Faltaban poco más de dos minutos para el final del tercer cuarto del partido, que los Suns ganaron por 114-123, cuando se produjo el enfrentamiento entre Williams y Alvarado, quien representa a Puerto Rico a nivel internacional.

Así se originó la pelea entre Alvarado y Williams

La tensión se desató cuando Phoenix Suns atacaba en media cancha. Mark Williams colocó una pantalla cerca de la línea de triple sobre Jose Alvarado, quien reaccionó empujándolo con ambas manos para intentar liberarse, acción que fue sancionada como falta personal.

Tras la jugada, el base puertorriqueño se dirigió a los árbitros para reclamar la decisión, momento en el que el pívot de los Suns respondió con un empujón que encendió los ánimos en el tabloncillo.

Golpes, expulsiones en la NBA y reacción arbitral

Alvarado se giró de inmediato para encarar a Williams, quien le supera ampliamente en estatura. La confrontación escaló rápidamente y derivó en una pelea con varios golpes lanzados al aire, aunque uno de los puñetazos del jugador boricua aparentemente impactó en el rostro del pívot.

Los árbitros de la NBA intervinieron de inmediato y, tras revisar la acción, decidieron la expulsión de ambos jugadores, una decisión respaldada por el reglamento ante conductas antideportivas graves.

El marcador y el contexto del partido

En el momento exacto del altercado, el marcador favorecía a los Phoenix Suns por 83-87. El encuentro formaba parte del segundo enfrentamiento consecutivo entre Pelicans y Suns en un lapso de 24 horas en Nueva Orleans, una mini serie que terminó con dos victorias para Phoenix.

Phoenix Suns se impone y la NBA vuelve a estar bajo la lupa

Con el triunfo 114-123, los Suns consolidaron su dominio ante los New Orleans Pelicans, mientras que la pelea entre Jose Alvarado y Mark Williams se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada NBA, tanto por la intensidad del choque como por las posibles sanciones de la liga.

