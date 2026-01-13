NBA multa por $35,000 a estrella de Celtics por duras críticas al arbitraje

La NBA sancionó este lunes a Jaylen Brown, figura de los Boston Celtics, con una multa de $35,000 dólares tras sus fuertes declaraciones contra el arbitraje luego de la derrota de su equipo ante los San Antonio Spurs. El propio escolta parecía anticipar el castigo, luego de afirmar públicamente que estaba dispuesto a asumir cualquier sanción por expresar su molestia.

El episodio se produjo después del revés 100-95 sufrido por Boston el sábado por la noche. En ese encuentro, los Celtics apenas lanzaron cuatro tiros libres en todo el partido, mientras que Brown no fue a la línea en ningún momento, un dato que desató su enojo frente a los micrófonos.

“Acepto la multa en este punto”, dijo Brown tras el partido, en una intervención de casi dos minutos en la que mezcló su análisis con palabras subidas de tono. “Creo que son un buen equipo defensivo, pero no son así de buenos. Ojalá alguien pueda mostrar los clips, porque es la misma mierda cada vez que jugamos contra un buen equipo. Es como si se negaran a pitar faltas y después sancionan contactos mínimos del otro lado”.

Críticas directas y respaldo a su juego

El escolta, cuatro veces All-Star, atraviesa una temporada con mayor protagonismo debido a la lesión de su compañero Jayson Tatum, lo que lo ha colocado incluso en conversaciones tempranas sobre el premio al Jugador Más Valioso. Frente a San Antonio, Brown firmó 27 puntos en 43 minutos, pero no fue suficiente para frenar la remontada de los Spurs, liderados por Victor Wembanyama, quien anotó 16 de sus 21 puntos en la segunda mitad.

San Antonio lanzó 20 tiros libres en el encuentro, mientras que Boston solo ejecutó cuatro. Además, los Spurs cometieron 13 faltas personales contra 18 señaladas a los Celtics. Boston, de hecho, es el equipo que menos tiros libres lanza por partido en toda la NBA, con un promedio de 18.9, una cifra que contrasta con su alto volumen de triples, el segundo mayor de la liga, un estilo que suele generar menos contactos sancionables.

“Estoy atacando el aro. Soy físico. No exagero las faltas. No evito el contacto. Voy fuerte, soy atlético, y nada”, reclamó Brown. “La inconsistencia es una locura. Multen lo que quieran”.

El jugador también apuntó directamente contra uno de los árbitros del partido, Curtis Blair, a quien mencionó por nombre. “Curtis, todos ellos estuvieron terribles esta noche. No me importa. Que me multen lo que quieran”, lanzó. “Es una locura. Cada vez que jugamos contra un buen equipo pasa lo mismo. Alguien, por favor, que muestre los videos. Estoy furioso por cómo se arbitró el partido”.

Brown cerró su descargo con una reflexión sobre el impacto del arbitraje en el resultado. “Si no podemos ir a la línea de tiros libres y los equipos pueden ser físicos y sacarnos de nuestros espacios, es difícil ganar partidos así. Lanzamos cuatro tiros libres y perdimos por cuatro puntos”.

La NBA, fiel a su política de proteger la labor arbitral, no tardó en responder. La multa fue oficializada el lunes, confirmando que la liga no pasó por alto las declaraciones de una de sus principales figuras.



