Suspenden a Dennis Schroder, ex Laker, por intentar agredir a Luka Doncic

La NBA anunció este sábado la suspensión por tres partidos del base de los Sacramento Kings, Dennis Schroder, luego de protagonizar un altercado con Luka Doncic tras la derrota de su equipo ante Los Angeles Lakers el pasado 28 de diciembre. La liga determinó que el jugador intentó agredir a la estrella eslovena una vez finalizado el encuentro, un incidente que elevó la tensión más allá de lo ocurrido durante el juego.

El partido, que terminó con victoria de los Lakers por 125-101, ya había estado marcado por varios cruces verbales entre Schroder y Doncic. Ambos se encararon en distintas ocasiones a lo largo del compromiso, en un contexto de frustración deportiva para Sacramento, que nunca logró meterse en el juego.

Durante uno de los tiempos muertos, Doncic provocó a Schroder con una frase directa: “deberías haber firmado ese contrato”, en referencia a la extensión de cuatro años y $82 millones de dólares que el base alemán rechazó cuando formaba parte de los Lakers hace algunos años. El comentario no pasó inadvertido y fue uno de los detonantes del clima hostil que se mantuvo durante el resto del partido.

This is why Dennis Schroder swung on Luka in the tunnel after the game 😭 pic.twitter.com/pPhXAWi59D — LakeShowYo (@LakeShowYo) January 11, 2026

Un cruce que continuó fuera de la cancha

Aunque al sonar la bocina final parecía que los ánimos se habían calmado, la situación volvió a escalar minutos después en el Crypto.com Arena. Schroder salió del vestuario visitante, vio a Doncic en las inmediaciones del túnel, frente al banquillo local, y el enfrentamiento verbal se reanudó con mayor intensidad.

Según el informe de la NBA, cerca de 40 minutos después del final del partido, Schroder se encaró nuevamente con Doncic, reclamándole que no podía insultarlo en la cancha y luego actuar como si nada hubiera ocurrido fuera de ella. Tras revisar los hechos, la liga concluyó que el base de los Kings intentó agredir al jugador de los Lakers, motivo por el cual se impuso la sanción disciplinaria.

El pívot de Los Ángeles, Deandre Ayton, intervino para separar a Schroder y evitar que el altercado pasara a mayores. Mientras tanto, un visiblemente sorprendido Doncic intentaba retirarse del lugar, al mismo tiempo que personal de seguridad del recinto intervenía para controlar la situación.

Finalmente, Schroder fue escoltado hasta el autobús del equipo, mientras el entrenador de los Kings, Doug Christie, y varios de sus compañeros buscaban explicaciones sobre lo sucedido. Doncic, por su parte, abandonó el lugar junto a su padre, Saša, y se dirigió a su vehículo sin que el incidente continuara.

La suspensión de tres partidos dejará a Schroder fuera del próximo enfrentamiento entre Lakers y Kings, programado para el lunes por la noche en Sacramento, un duelo que ahora estará marcado por lo ocurrido en Los Ángeles y la decisión de la NBA.



