Luka Dončić jugará el All-Star Game como el más votado de toda la NBA

La NBA confirmó este lunes a los titulares del All-Star Game 2026, que se disputará en Los Ángeles del 13 al 15 de febrero, y lo hizo con un nombre por encima del resto: Luka Dončić. El base esloveno de Los Angeles Lakers fue el jugador más votado de toda la liga por los aficionados, liderando la clasificación general y consolidándose como la figura más popular de la temporada.

La liga informó que los titulares fueron definidos mediante el tradicional sistema mixto de votación: 50 % aficionados, 25 % jugadores y 25 % periodistas, una fórmula que volvió a marcar diferencias claras entre conferencias, aunque este año el partido estrenará un formato que rompe con el clásico Este contra Oeste.

En la Conferencia Oeste, Nikola Jokic (Denver Nuggets) encabezó la lista de titulares junto a Dončić, Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Stephen Curry (Golden State Warriors) y Victor Wembanyama (San Antonio Spurs). En el Este, los elegidos fueron Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) y Jaylen Brown (Boston Celtics).

Three voting groups determined the starters for the 2026 NBA All-Star Game:



▪️ Fans (50%)

▪️ NBA players (25%)

▪️ Media panel (25%)



Complete voting results are available here: https://t.co/0YQtBsIaGp



Below are the overall rankings for the top finishers in each conference. pic.twitter.com/W21e8EOvpH — NBA Communications (@NBAPR) January 19, 2026

Un nuevo All-Star y el impacto de Dončić

Más allá del nombre de los titulares, la gran novedad pasa por el formato. El All-Star 2026 será el primero que no enfrente directamente al Este contra el Oeste. En su lugar, los jugadores se repartirán en dos equipos de Estados Unidos y uno del resto del mundo, que disputarán un minitorneo bajo el sistema ‘round robin’ antes de una final entre los dos mejores.

En ese contexto, Dončić emerge como la gran cara del evento. El base de los Lakers lideró la votación general, superando incluso a Jokic y Antetokounmpo, lo que confirma no solo su peso deportivo, sino también su enorme magnetismo entre los aficionados. El Intuit Dome de Inglewood, casa de los Clippers y el pabellón más moderno de la NBA, será el escenario que lo verá brillar en uno de los fines de semana más esperados del calendario.

Para Stephen Curry, esta será su participación número 12 en un All-Star, más que ninguno de los otros titulares anunciados. Le siguen Antetokounmpo, con 10, y Jokic, con ocho apariciones. La ausencia más llamativa entre los titulares es la de LeBron James, quien quedó fuera del primer grupo tras haber sido seleccionado en las 21 ediciones anteriores de manera consecutiva.

Las votaciones y los números detrás del espectáculo

Según los resultados finales del voto de aficionados, Dončić encabezó el Oeste con más de 3,4 millones de sufragios, seguido por Jokic y Curry. En el Este, Antetokounmpo fue el más apoyado, por delante de Tyrese Maxey y Jalen Brunson. Estos datos reflejan no solo el rendimiento deportivo, sino también la conexión de cada estrella con su público.

The top finishers by conference in the final fan returns for NBA All-Star Voting ⬇️ https://t.co/PhMfdofA5s pic.twitter.com/KgGSislFOl — NBA Communications (@NBAPR) January 19, 2026

La NBA destacó que el All-Star 2026 marcará una transición hacia un espectáculo más global, en sintonía con el crecimiento internacional de la liga y con figuras como Dončić, Jokic y Wembanyama como estandartes.

Con Los Ángeles como sede y un formato renovado, el evento promete ser uno de los más atractivos de los últimos años. Y si algo parece seguro desde ya es que Luka Dončić llegará como el gran protagonista, no solo por su talento, sino por el respaldo masivo que recibió de los fanáticos de todo el mundo.



