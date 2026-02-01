LeBron James jugará el All Star de la NBA como reserva

LeBron James volverá a decir presente en el All-Star Game de la NBA, aunque esta vez lo hará desde el grupo de suplentes. La liga anunció este domingo a los jugadores reservas para el partido de mitad de temporada, que se disputará el 15 de febrero, y el nombre del astro de Los Angeles Lakers fue el último en ser revelado, extendiendo así una marca histórica que continúa creciendo año tras año.

Con esta selección, James alcanza su vigésima segunda aparición consecutiva en el All-Star, un récord absoluto en la NBA. La elección fue realizada por los entrenadores de la liga durante la semana pasada, tal como establece el reglamento, luego de que los titulares fueran definidos previamente por la votación combinada de aficionados, jugadores y medios. En esta ocasión, LeBron no fue elegido como titular, algo poco habitual en su carrera, aunque eso no impidió que volviera a integrar el evento.

El anuncio se produjo antes del duelo entre Lakers y New York Knicks en el Madison Square Garden, escenario en el que James coincidió en cancha con otros tres All-Stars: los titulares Luka Doncic y Jalen Brunson, además del también reserva Karl-Anthony Towns. La temporada pasada, LeBron no pudo participar en el All-Star debido a una lesión, lo que hace aún más significativo su regreso al evento.

Reservas, récords y nuevo formato del evento

Entre los suplentes de la Conferencia Oeste, James estará acompañado por Kevin Durant, quien alcanzó su decimosexta selección al All-Star, convirtiéndose en el cuarto jugador con más participaciones en la historia de la liga. Durant superó a Tim Duncan y Kevin Garnett, y solo queda por detrás de Kobe Bryant (18), Kareem Abdul-Jabbar (19) y el propio LeBron James.

El grupo de reservas del Oeste incluye además a Anthony Edwards (cuarta selección), Devin Booker (quinta), Jamal Murray, Chet Holmgren y Deni Avdija, estos tres últimos debutando en el All-Star. En el Este, Karl-Anthony Towns suma su sexta aparición, junto a Donovan Mitchell (séptima), Pascal Siakam (cuarta) y Scottie Barnes (segunda). También fueron elegidos por primera vez Jalen Duren, Norman Powell y Jalen Johnson.

La NBA implementará nuevamente su formato de Estados Unidos contra el Resto del Mundo, con tres equipos de ocho jugadores cada uno. Dos estarán conformados por jugadores estadounidenses y el tercero por internacionales. Cada equipo disputará dos partidos, y los dos mejores avanzarán a la final. En caso de empate, se definirá por diferencia de puntos.

El comisionado Adam Silver deberá designar al menos un reemplazo debido a la baja confirmada de Giannis Antetokounmpo, quien no podrá jugar por una lesión en la pantorrilla. Silver también tiene la facultad de realizar ajustes adicionales para completar las plantillas, que deberán contar con 16 jugadores estadounidenses y 8 internacionales.

Más allá de no ser titular, la presencia de LeBron James vuelve a ser uno de los grandes focos del All-Star. A sus 40 años, el jugador más veterano de la liga continúa ampliando un legado que ya no admite comparación, incluso desde el banco.

