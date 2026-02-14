Damian Lillard lesionado gana el concurso de triples de la NBA por tercera vez

Damian Lillard volvió a hacer historia en un escenario que ya conoce bien. La estrella de los Portland Trail Blazers se proclamó campeón del concurso de triples del All-Star de la NBA por tercera ocasión, igualando una marca que solo habían conseguido leyendas como Larry Bird (1986-1988) y Craig Hodges (1990-1992).

Lo hizo además en un contexto poco habitual.

Lillard, que se encuentra fuera de competencia esta temporada tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles en los playoffs de 2025, participó en el evento celebrado en el Intuit Dome de Inglewood, California. Y no solo participó: ganó.

En la ronda final encestó 29 puntos, suficientes para quedarse con el título en una definición que se resolvió en los últimos segundos. El formato reunió a ocho participantes, de los cuales solo tres avanzaron a la instancia decisiva.

Devin Booker (Phoenix Suns) lideró la primera ronda con 30 puntos, mientras que Kon Knueppel (Charlotte Hornets) sumó 27, la misma cifra que Lillard. Quedaron eliminados Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), con 24; Norman Powell (Miami Heat), con 23; Jamal Murray (Denver Nuggets), con 18; Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), con 17; y Bobby Portis Jr. (Milwaukee Bucks), con 15.

Una victoria en medio de la recuperación

En la final, Knueppel abrió con 17 puntos, una marca que pronto fue superada. Booker tomó el relevo y firmó 27 unidades, colocando presión sobre Lillard. Empujado por la afición, el base respondió con una actuación sólida y cerró con 29 puntos, asegurando así su tercera corona en este concurso.

La victoria tiene un matiz especial. Lillard no está en camino de regresar para la temporada 2025-26. Diversos reportes han manejado su recuperación del tendón de Aquiles como una ausencia que abarcará toda la campaña, aunque Portland le dio autorización para participar en las actividades de tiro del All-Star Weekend.

El detalle clave es que el concurso de triples es un evento controlado y sin contacto. No hay cambios bruscos de dirección, defensa ni las exigencias físicas constantes que demanda un partido oficial de la NBA.

Reuters destacó lo inusual de su aparición, subrayando el hecho de que compitió “a pesar de estar fuera esta temporada”. Esa narrativa fue precisamente la que marcó la noche: un jugador lesionado que, aun así, amplió su legado en uno de los eventos más emblemáticos del fin de semana de las estrellas.

Con este triunfo, Lillard no solo suma otro trofeo a su vitrina. También reafirma su nombre entre los mejores tiradores en la historia del concurso.

Sigue leyendo:

· Hornets y Pistons protagonizan batalla campal en la NBA

· Camiseta de Stephen Curry en Finales NBA fue vendida en $2,45 millones de dólares

· LeBron James dice que Lakers no están para ser campeones de la NBA