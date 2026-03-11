Bam Adebayo hace historia superando a Kobe Bryant con juego de 83 puntos

El pívot del Miami Heat, Bam Adebayo, protagonizó una de las actuaciones individuales más impactantes registradas en la NBA al anotar 83 puntos en la victoria de su equipo por 150-129 frente a los Washington Wizards. La cifra lo coloca como el segundo máximo anotador en un solo partido en la historia de la liga.

Con ese total, el jugador superó los 81 puntos que Kobe Bryant consiguió en 2006 contra los Toronto Raptors. El único registro superior continúa siendo el de Wilt Chamberlain, quien alcanzó los 100 puntos en 1962 jugando para Philadelphia ante los New York Knicks.

Adebayo, de 28 años y en su novena temporada con la franquicia de Miami, completó el encuentro con 20 aciertos en 43 intentos de campo, siete triples convertidos en 22 lanzamientos y 36 tiros libres encestados de 43 posibles. Permaneció en la cancha durante 41 minutos y 49 segundos antes de abandonar el partido cuando restaban 1:08 por disputarse.

Tras el final del encuentro, el jugador agradeció el apoyo recibido durante una noche que describió como especial.

“Gracias a Dios, a mi familia, a mis compañeros y a estos aficionados. Son como mi segunda familia, no podría hacerlo sin ellos, gracias al ‘coach’ para dibujar jugadas para mí”, expresó visiblemente emocionado mientras estaba rodeado por sus compañeros.

Una actuación histórica que creció con el paso del partido

El dominio ofensivo del pívot comenzó desde el inicio del encuentro. En el primer cuarto anotó 31 puntos, acertando diez de sus 16 tiros de campo y cinco lanzamientos desde la línea de tres puntos.

Esa producción ofensiva permitió a Adebayo alcanzar los 43 puntos antes del descanso. El propio jugador explicó que en ese momento comenzó a pensar que podía lograr algo extraordinario.

Al finalizar el tercer cuarto, su cuenta personal ya alcanzaba los 62 puntos, mientras Miami mantenía una ventaja clara en el marcador con un parcial de 113-97.

En ese momento, el entrenador Erik Spoelstra decidió mantener a su jugador en el campo. El equipo comenzó a dirigir gran parte de sus ofensivas hacia él mientras el público del Kaseya Center anticipaba una noche histórica.

Los minutos finales estuvieron marcados por constantes faltas defensivas de los Wizards, que enviaron repetidamente al pívot a la línea de tiros libres. Solo en el último cuarto ejecutó 16 lanzamientos desde esa zona y convirtió 14 de ellos.

Los puntos que le permitieron superar la marca de Bryant llegaron precisamente desde la línea de libres.

“Una noche absolutamente surrealista”, afirmó el entrenador Erik Spoelstra. “Obviamente, hemos tenido la suerte de formar parte de muchos grandes momentos en este estadio. Este simplemente ocurrió. Los momentos suceden y estoy agradecido de que todos podamos formar parte de ello y presenciarlo”.

Reconocimiento de la liga

El rendimiento del jugador también generó reacciones dentro de la liga. Kevin Durant, estrella de Houston y compañero de Adebayo en el equipo de Estados Unidos, destacó la exigencia física de una actuación de ese tipo.

“Miré la hoja de estadísticas. Era bastante increíble: 40 tiros, 40 tiros libres, 20 triples, eso requiere mucha resistencia”, dijo Durant. “Hace falta mucha energía para salir ahí y lanzar todos esos tiros y además convertirlos, establecer un récord, superar a Kobe como el segundo jugador con más puntos en la historia del juego. Quiero decir, maldita sea. Felicitaciones para él. Es un logro enorme, enorme, algo de lo que hablaremos para siempre”.

El propio Adebayo reconoció la dimensión de lo ocurrido. “Wilt, yo, luego Kobe”, dijo. “Suena loco”.

El jugador también señaló lo significativo que resultó vivir el momento frente a su público y su familia.

“Para mí era simplemente mantener la calma, seguir concentrado y entender que podía lograr algo especial”, explicó. “No pensé que serían 83. Pero tener este momento es surrealista, porque hacerlo en casa, frente a mi mamá, frente a mi gente, frente a los aficionados locales, es una marca en la historia que siempre será recordada”.

Antes de esta noche, el máximo de puntos de Adebayo en un partido era de 41.

Sigue leyendo:

· Gesto “inapropiado” le cuesta a Luka Doncic una multa de $50,000 dólares

· NBC sorprende por estética nostálgica de la NBA

· Shaquille O’Neal destaca el aporte de los latinos en la NBA