Gesto “inapropiado” le cuesta a Luka Doncic una multa de $50,000 dólares

La NBA sancionó al base de Los Angeles Lakers, Luka Doncic, con una multa de $50,000 dólares por realizar un gesto considerado “inapropiado y poco profesional” dirigido a un árbitro durante el partido que su equipo disputó contra los New York Knicks el pasado domingo.

La acción ocurrió en el encuentro que terminó con victoria de los Lakers por 110-97 en el Crypto.com Arena. El incidente se produjo durante el tercer cuarto, cuando el jugador esloveno intentó provocar una falta en la pintura tras un contacto con el novato de los Knicks Mohamed Diawara.

Con 4:35 por jugar en ese periodo, Doncic cayó al suelo después del contacto, pero la decisión arbitral no favoreció su reclamo. En lugar de sancionar una falta en contra del defensor, los oficiales señalaron una falta por bloqueo.

Mientras permanecía en la cancha tras la jugada, el base de los Lakers miró hacia el árbitro Tre Maddox y realizó un gesto con las manos frotándose los dedos, una señal conocida como “gesto de dinero”. La liga interpretó la acción como una conducta inapropiada hacia el cuerpo arbitral.

La NBA confirmó la sanción el martes, estableciendo la multa económica para el jugador.

Historial de protestas y temporada destacada

El gesto que provocó la sanción no es la primera ocasión en la que Doncic es penalizado por realizar esa misma señal durante un partido. El jugador también ha sido conocido a lo largo de la temporada por sus frecuentes discusiones o reclamos hacia los árbitros.

En lo que va de la campaña, el esloveno acumula 15 faltas técnicas en 52 partidos disputados. De acuerdo con las reglas de la liga, una falta técnica adicional implicaría automáticamente una suspensión de un encuentro.

La multa anunciada representa aproximadamente el 0,109 % del salario de $46 millones de dólares que el jugador percibe durante esta temporada.

Más allá del episodio disciplinario, Doncic ha mantenido un rendimiento destacado en su primera temporada completa con los Lakers. El base registra promedios de 32,5 puntos, 8,4 asistencias y 7,8 rebotes por partido.

Su actuación también fue determinante en el duelo contra los Knicks. El esloveno lideró la ofensiva del equipo angelino con 35 puntos y ocho asistencias en el triunfo por 13 puntos de diferencia.

El resultado permitió a los Lakers continuar una racha positiva. El equipo ha ganado cinco de sus últimos seis encuentros y mantiene un registro de 39 victorias y 25 derrotas, lo que lo ubica en el quinto lugar de la Conferencia Oeste.

El conjunto de Los Ángeles volverá a jugar en casa el martes por la noche, cuando reciba a los Minnesota Timberwolves, que llegan con marca de 40-24 en la temporada.

