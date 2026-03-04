Norchad Omier debutó con los Clippers y se convierte en el primer nicaragüense en jugar en la NBA

El baloncesto de Nicaragua ya tiene un nombre grabado en la élite mundial. Norchad Omier debutó en el juego que Los Angeles Clippers le ganaron114 a 101 a los Golden State Warriors y se convirtió oficialmente en el primer nicaragüense en jugar en la NBA, un hito que marca un antes y un después para el deporte centroamericano.

El ala-pívot nacido en Bluefields (2001) disputó 2:51 minutos en su estreno en la mejor liga del mundo. Aunque no logró anotar puntos, capturó su primer rebote en la NBA, consolidándose además como el latino número 72 en disputar un partido en la competición estadounidense.

Contrato dual y oportunidad en la NBA G-League

El pasado mes de febrero, Omier fue firmado por la franquicia angelina mediante un contrato dual, lo que le permitirá alternar participaciones entre los Los Angeles Clippers y su filial, los San Diego Clippers, en la NBA G-League.

A sus 24 años, el interior de 2,05 metros da un paso gigante en su carrera, especialmente después de no haber sido seleccionado en el Draft NBA 2025. Pese a mostrar buenas sensaciones en la liga de verano con los Cleveland Cavaliers, no consiguió contrato en ese momento y continuó su desarrollo con los Cleveland Charge antes de recibir la oportunidad definitiva en California.

Formación universitaria y consolidación en el baloncesto estadounidense

Formado en Estados Unidos, Omier inició su carrera universitaria con los Arkansas State Red Wolves, donde fue distinguido como Freshman del Año de la Sun Belt Conference en su primera campaña y posteriormente como Jugador del Año de la conferencia.

En 2022 dio el salto a los Miami Hurricanes, donde continuó su progresión durante dos temporadas, antes de cerrar su etapa universitaria en 2025 con los Baylor Bears.

Su evolución constante lo posicionó como uno de los grandes proyectos del baloncesto nicaragüense, generando altas expectativas tanto a nivel local como internacional.

Figura de Nicaragua en la FIBA AmeriCup

El pasado verano, Omier defendió por primera vez la camiseta nacional en la FIBA AmeriCup disputada en Managua, donde fue la gran figura del combinado anfitrión.

Aunque Nicaragua no logró superar la fase de grupos —compartida con República Dominicana, Argentina y Colombia— el pívot firmó estadísticas impresionantes: 22,3 puntos, 18,3 rebotes, 6 asistencias y 37,3 de valoración por partido, números que lo colocaron entre los jugadores más destacados del torneo.

Ausencia en la clasificación al Mundial 2027 y mensaje de David Rosario

Debido a sus compromisos profesionales en la NBA, Omier no pudo ser convocado por el seleccionador nicaragüense, David Rosario, para la segunda ventana de clasificación rumbo al Mundial de Catar 2027, donde Nicaragua cayó ante México y República Dominicana.

En su última rueda de prensa al frente del equipo, Rosario dejó un mensaje esperanzador para el futuro del baloncesto nacional:

“Estoy contento con todos estos chicos. (…). Nicaragua tiene baloncesto por los próximos 30 años. Esa ha sido mi mayor contribución, aparte de los campeonatos y medallas. Hay una generación con mucho talento que le va a dar la oportunidad de competir con otras potencias”, afirmó.

Omier, el nuevo referente del baloncesto nicaragüense

Con Nicaragua ubicada en la cuarta posición de su grupo clasificatorio, junto a República Dominicana, Estados Unidos y México, queda la incógnita sobre si Norchad Omier podrá integrarse en las próximas ventanas FIBA ahora como jugador activo de la NBA.

