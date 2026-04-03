Lakers sufren golpe devastador por lesión de Luka Doncic

Los Lakers de Los Ángeles sufrieron un golpe muy duro la noche del jueves cuando su mejor jugador se lesionó durante una horrorosa derrota en Oklahoma City. Este viernes, el equipo indicó que Luka Doncic, líder anotador de la NBA, está fuera por el resto de la temporada regular.

El club angelino indicó que Luka Doncic fue diagnosticado con una desgarre parcial del tendón de la corva de la pierna izquierda, sufrido durante la derrota del jueves contra el Thunder. El incidente ocurrió en la segunda mitad con los Lakers abajo por 32 puntos cuando Doncic se preparaba para hacer un tiro frente a dos defensores de Oklahoma City.

La lesión marginará a Doncic, uno de los candidatos a MVP de la temporada y que anotó 600 puntos en marzo, de los cinco partidos finales de los Lakers en la temporada regular y deja su estatus en los playoffs en el aire.

La lesión de Luka Doncic podría dejarlo fuera de los playoffs

Los Lakers (50-27) posiblemente terminarán con un siembra alta en la Conferencia Oeste (en este momento ocupan el tercer lugar con 1 juego de ventaja sobre Denver, 2.5 sobre Houston y 3.5 arriba de Minnesota) y no tendrán que jugar en el ‘Play-In’ de la NBA, lo cual les daría varios días libres adicionales antes de su serie de playoffs. La primera ronda de los playoffs comenzará el 18 de abril.

Sin embargo, el tipo de lesión sufrida por Luka Doncic, la cual toma por lo general varias semanas y hasta alrededor de un mes en sanar, deja a los Lakers en completa incertidumbre acerca de su presencia y forma física en la postemporada.

Los Lakers ganaron 15 juegos en marzo liderados por un Doncic en su mejor version, por lo cual fue nombrado el Jugador del Mes de la Conferencia Oeste de la NBA al promediar 37.5 puntos (el segundo mejor promedio de la historia en el mes de marzo solo debajo de los 40.4 de Kobe Bryant en 2007) y 49.2% en tiros de campo, además de 8 rebotes y 7.4 asistencias.

Ante la ausencia de Luka Doncic (77), los Lakers necesitarán de un rol más significativo de LeBron James, quien ha cedido protagonismo en favor del astro esloveno. Crédito: Lynne Sladky | AP

Los Lakers ahora necesitan más de LeBron James

El gran momento de Doncic, quien está en su primera temporada completa con los Lakers, quedó constatado al conseguir 13 juegos seguidos de 30 puntos, siete de 40 unidades y dos de 50, incluyendo uno en el que Doncic hizo historia al anotar 60 puntos en Miami, la máxima cifra para un Laker desde el partido final de Kobe Bryant en 2016.

Los 541 puntos anotados por Doncic en 14 triunfos de los triunfos de los Lakers en marzo superaron el total de anotaciones de siete equipos de la NBA en sus respectivas victorias del mes.

Pero ahora los Lakers necesitan ajustar y devolverle a LeBron James, quien promedia 20.6 puntos por partido, su rol protagónico en la cancha.

El líder anotador de la historia de la NBA ha jugado bien a los 41 años de edad, pero él cedió de manera ejemplar prominencia en favor de Doncic para ayudar a los Lakers. Las cosas han cambiado y ahora L.A. necesita de su leyenda viviente.

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