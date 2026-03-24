¿Qué opinan los especialistas de Karim López, la nueva joya mexicana del baloncesto?

El nombre de Karim López comienza a sonar con fuerza en la élite del baloncesto mundial. Con apenas 18 años, la nueva promesa del baloncesto mexicano ya es considerada por expertos de la NBA como uno de los principales candidatos a ser elegido en la primera ronda del Draft 2026.

Su impacto internacional, tras brillar con el BNZ Breakers, ha encendido las expectativas y colocado al alero mexicano en el radar de múltiples franquicias.

Karim López deslumbra en Nueva Zelanda y conquista a la NBA

El paso de Karim López por el BNZ Breakers de Nueva Zelanda fue determinante para consolidar su proyección internacional. El mexicano fue pieza clave en la conquista de la Ignite Cup de Australia, destacando por su versatilidad y madurez en la cancha.

Medios especializados como The Athletic, New York Post y ESPN no tardaron en reconocer su talento y perfil NBA.

“López tiene la estatura, la habilidad cerca del aro y la fortaleza mental necesarias para jugar una temporada regular de 82 partidos en la NBA“, elogió el New York Post.

Números que respaldan el salto de Karim López al Draft 2026

Los números de Karim López en la NBL confirman su impacto:

11.9 puntos por partido

6.1 rebotes

49% de efectividad en tiros de campo

25.6 minutos por juego

358 puntos en 30 partidos

Estas cifras lo colocan como el jugador más productivo entre los prospectos del programa NBL Next Stars elegibles para el Draft de la NBA.

Solid start to the season for Karim Lopez, showing his two-way versatility for New Zealand. Handling or finishing out of pick and roll, making open 3s, crashing the offensive glass and making an impact defensively.



14+6 in 21 minutes for the 18-year-old projected lottery pick. pic.twitter.com/A6ad6G68y8 — Jonathan Givony (@DraftExpress) September 22, 2025

Scouting NBA: fortalezas que ilusionan a los equipos

El análisis de expertos destaca el perfil completo de Karim López, quien combina físico, técnica y lectura de juego.

“Posee unas manos excelentes, es muy hábil con el balón y suele desempeñarse como un híbrido de alero y ala-pívot creando desequilibrios en la defensa rival”, señaló The Athletic.

Además, el medio resaltó su potencia física y capacidad ofensiva: “Es un jugador físico y potente que puede jugar en bloqueos y pases cortos. Puede atacar en línea recta desde el perímetro y es un finalizador sólido”.

Proyecciones del Draft 2026: ¿a qué equipo llegará Karim López?

Las predicciones colocan a Karim López dentro del Top 15 del Draft 2026.

The Athletic lo proyecta en la posición 15 con el Miami Heat

lo proyecta en la posición 15 con el El analista Jeremy Woo de ESPN lo ubica en el puesto 11 con los Portland Trail Blazers

El especialista de la cadena deportiva destacó su evolución en la temporada: “López culminó una gran temporada individual en la NBL, acumulando la mayor cantidad de puntos, robos y bloqueos jamás logrados por un jugador de Next Stars elegible para el Draft. Los equipos de la NBA se muestran optimistas sobre su combinación de tamaño, habilidad y fortaleza”, dijo Woo.

Mexico's Karim Lopez – the No. 11 prospect on ESPN's Big Board – has declared for the 2026 NBA draft and is projected to become the first Mexico-born first-round pick in league history.



Story with @JeremyWoo: https://t.co/nNCFvfqub3 — Shams Charania (@ShamsCharania) March 23, 2026

Horacio Llamas anticipó que esto pasaría

El año pasado, en entrevista para La Opinión, el afamado exjugador Horacio Llamas ya vislumbraba lo que le esperaba a Karim López.

“Es un muchacho de 17 años que ya está siendo protagonista y que todos los ojos del mundo están sobre él, pero ¿qué bueno, no? Nunca habíamos tenido alguien con ese futuro tan brillante y que se supiera por todos lados”, lo describió, aunque actualmente Karim ya cumplió los 18 años.

“Lo conozco, afortunadamente, desde que era chiquito. Su papá y yo jugábamos juntos en la selección y luego fui su entrenador, asistente del papá. Él ya está de vuelta jugando en Nueva Zelanda y eso lo tendrá más enfocado en ese camino que tiene que tomar”, agregó el primer mexicano en la NBA, quien debutó con los Phoenix Suns el 2 de marzo de 1997.

Finalmente, el consejo que le dio en aquel entonces fue que continuara demostrando la madera de la que está hecho y al parecer lo cumplió a cabalidad: “Que siga con ese sueño con esa hambre que ha tenido hasta ahorita. Que él siga trabajando como lo está haciendo hasta ahora, que lo ha hecho muy bien”, comentó.

Karim López puede hacer historia para México en la NBA

De concretarse su selección en primera ronda, Karim López lograría algo histórico para el baloncesto mexicano: ser el primer jugador nacional elegido en esa instancia del Draft.

Ni figuras como Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón o Jorge Gutiérrez consiguieron ese reconocimiento en su momento.

El reto, sin embargo, no termina en el Draft. El verdadero desafío será consolidarse en la NBA y construir una carrera que marque una nueva era para México en el mejor baloncesto del mundo.

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