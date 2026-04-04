Doc Rivers, Mark Few y Candace Parker entre los inducidos al Salón de la Fama del baloncesto

La ciudad de Indianápolis fue el escenario elegido para revelar a los nuevos integrantes del Salón de la Fama del baloncesto Naismith Memorial, una generación 2026 compuesta por nueve figuras que abarcan distintas etapas y roles dentro del deporte. El anuncio se realizó en el contexto de la Final Four masculina de la NCAA y fue transmitido en vivo por ESPN2.

La clase incluye nombres destacados como Doc Rivers, Mark Few y Candace Parker, junto a otras personalidades que han dejado huella tanto dentro como fuera de la cancha. Las ceremonias de ingreso están programadas para los días 14 y 15 de agosto, con actos en Springfield, Massachusetts, y Uncasville, Connecticut.

Breaking: Amar'e Stoudemire, Doc Rivers, Candace Parker and Elena Delle Donne are among the members inducted into the Naismith Basketball Hall of Fame Class of 2026, sources told @ShamsCharania. pic.twitter.com/3kYIMmPzab — ESPN (@espn) March 31, 2026

El presidente y CEO del Salón de la Fama, John L. Doleva, resaltó el impacto colectivo del grupo. “El Salón de la Fama del Baloncesto Naismith se enorgullece de dar la bienvenida a la Clase de 2026, un grupo que refleja lo mejor que este deporte tiene para ofrecer”, afirmó. “Desde un árbitro que marcó el estándar durante cuatro décadas, hasta entrenadores que construyeron dinastías en todos los niveles, jugadores que redefinieron sus posiciones y una selección femenina que ayudó a impulsar toda una liga”.

Trayectorias que marcaron época dentro y fuera de la cancha

Entre los seleccionados aparece Doc Rivers, quien supera las 1,180 victorias en 27 temporadas como entrenador en la NBA, con pasos por equipos como Orlando Magic, Boston Celtics, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers y Milwaukee Bucks. Como jugador, también fue All-Star durante su carrera de 13 años.

Mark Few, por su parte, ha construido una de las trayectorias más consistentes en el baloncesto universitario, liderando a Gonzaga a 26 apariciones consecutivas en el torneo de la NCAA y acumulando 773 triunfos. Su porcentaje de victorias lo ubica como el entrenador activo más exitoso en ese rubro.

En la categoría de jugadores, destacan figuras como Amar’e Stoudemire, seis veces All-Star de la NBA, y Candace Parker, una de las más laureadas en la historia de la WNBA, con tres campeonatos y dos premios MVP. Parker también logró una distinción única al ser nombrada Novata del Año y Jugadora Más Valiosa en la misma temporada.

Reconocimientos a figuras históricas y contribuciones globales

La lista se completa con el árbitro Joey Crawford, quien dirigió durante 39 temporadas en la NBA, además de Elena Delle Donne y Chamique Holdsclaw, referentes del baloncesto femenino estadounidense. También fue incluida la selección femenina de Estados Unidos que ganó el oro olímpico en Atlanta 1996 con marca invicta.

En el apartado de contribuciones, Mike D’Antoni fue reconocido por su influencia en la evolución del juego moderno, impulsando un estilo ofensivo basado en ritmo, espacio y eficiencia que dejó huella tanto en la NBA como en Europa.

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