Luka Doncic y Austin Reaves, bajas sensibles para los Lakers en inicio de playoffs

La preparación de los playoffs no llega en el mejor momento para Los Angeles Lakers, que afrontarán su serie de primera ronda con ausencias clave en su rotación. El equipo angelino iniciará el cruce ante los Houston Rockets sin Luka Doncic y Austin Reaves, dos piezas fundamentales en su funcionamiento ofensivo durante la temporada.

Ambos jugadores arrastran problemas físicos que obligarán al cuerpo técnico a reorganizar su estrategia en el arranque de la postemporada.

De acuerdo con reportes difundidos por ESPN, Doncic será reevaluado el martes tras someterse a varios tratamientos de inyección en el tendón de la corva, mientras que Reaves no estaría disponible al menos hasta la primera semana de mayo debido a una lesión en el oblicuo. El base esloveno sufrió un desgarro de grado 2 en el muslo izquierdo durante un partido frente al Oklahoma City Thunder el pasado 2 de abril, lo que inicialmente lo dejó fuera por el resto de la temporada regular.

Tras la lesión, el jugador viajó a España para someterse a un procedimiento que buscaba “promover la recuperación”, según el reporte. El entrenador de los Lakers, JJ Redick, aseguró que Doncic se encontraba “con un ánimo relativamente bueno” después del tratamiento.

Un reto inesperado para LeBron James

La ausencia de ambos referentes ofensivos cambia por completo el panorama del equipo. Durante la temporada, Doncic había registrado promedios de 33.5 puntos, 8.3 asistencias y 7.7 rebotes por encuentro, con un mes de marzo especialmente destacado en el que elevó sus cifras a 37.5 puntos por partido. Reaves, por su parte, aportó 23.3 puntos, 5.5 asistencias y 4.7 rebotes, además de una efectividad del 49% en tiros de campo.

En este contexto, la responsabilidad recae nuevamente sobre LeBron James, quien deberá asumir un rol protagónico en ausencia de sus dos principales socios ofensivos. El propio jugador reconoció el cambio en su papel dentro del equipo.

“He tenido que volver a un rol al que estaba acostumbrado en el pasado, pero que obviamente no era el de este año”, declaró. “Las circunstancias me han puesto de nuevo aquí, y solo intento alimentarme de mis compañeros (mientras mis) compañeros se alimentan de mí. Intentando hacer que las cosas sucedan para que podamos mantenernos a flote”.

La situación recuerda etapas anteriores de su carrera, cuando lideraba equipos con menos apoyo ofensivo. Ahora, en el inicio de la serie frente a Houston, el veterano vuelve a ser el eje principal.

Tras una actuación reciente en la que sumó 26 puntos, 11 asistencias y ocho rebotes ante Golden State, James fue consultado sobre qué necesita su equipo de él en este escenario.

“Todo”, respondió. “Así que nada cambia para mí. Volver a las viejas formas”.

El debut de los Lakers en la serie ante los Rockets está programado para el sábado por la noche, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre el regreso de sus figuras.

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