Así fue el ingreso de las cuatro nuevas habitantes a “La Casa de los Famosos 6”

Sandra Itzel, Verónica del Castillo, Jenni de La Vega y Lorena Herrera ingresaron anoche a la sexta temporada de “La Casa de los Famosos”.

Entran a mitad de la competencia, es decir, que si entre ellas se encontrase la futura ganadora de este formato, el premio sería acorde al tiempo que lleva en competencia; no sería equivalente al monto que se ganaría aquel que lleva desde el día uno en este juego como un Horacio Pancheri, Fabio Agostini o Celinee Santos, que sí gozarán en su totalidad de los $200,000 dólares.

El impacto que generó Lorena Herrera al ingresar a la casa, sobre todo por la reacción de Celinee Santos y Curvy Zelma, es lo que ha hecho que muchos habitantes estén incómodos. Sin embargo, a nivel general la sensación es de parcial simpatía, hasta que me toque nominarte y posicionarme ante ti.

Mientras todo esto transcurre, Fabio sigue en su campaña por atraer a Caeli a tierra, tomando en cuenta que la tarea está fácil. Caeli quiere ser convencida y jugar contra agua. Y por otro lado, Divo realiza campaña en favor personal y de su equipo al conversar encantadoramente con Sandra Itzel, Jenni de La Vega y Verónica del Castillo, mientras que Celinee y Curvy se centran solo en Lorena Herrera.

Hoy es noche de nominación y por ahora nada está claro en el panorama de la casa. Solo sabemos que una nueva dinámica entrará en juego, según un nuevo comunicado de “La Jefa” en X, el cual reza de la siguiente manera: “¡CÓMPLICES O RIVALES! Los dos bandos proponen tregua contra las chicas Fuego, pero esta semana Josh mandó a Fabio a la placa. Surgen alianzas: Caeli desconfía de los Guerreros y busca refugio en Tierra. HOY nominaciones en caja fuerte”.

#LCDLF6 7PM/6C en Telemundo y Peacock”:

¡CÓMPLICES O RIVALES! Los dos bandos proponen tregua contra las chicas Fuego, pero esta semana Josh mandó a Fabio a la placa. Surgen alianzas: Caeli desconfía de los Guerreros y busca refugio en Tierra. HOY nominaciones en caja fuerte 💥 #LCDLF6 7PM/6C en Telemundo y Peacock — La Jefa (@LaJefaTLMD) April 29, 2026

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