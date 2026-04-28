Según Laura Zapata, producción ha decidido reducir su participación en las galas de “La Casa de los Famosos 6”

A través de la plataforma “X”, Laura Zapata explicó su ausencia en las galas de “La Casa de los Famosos 6“. En su escrito informó lo siguiente: “Decisión de producción. Por contrato, solo voy a estar tres veces a la semana. Y entonces ahí daré palo”.

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Decisión de Producción. Por contrato, sólo voy a estar tres veces a la semana.

Y entonces ahí daré palo. https://t.co/IwKAbVFnKj — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) April 28, 2026

Luego de informar sobre este hecho, la reconocida villana de las telenovelas también habló de una medida estratégica alrededor de esta situación.

Laura Zapata pone en jaque a los conductores de “La Casa de los Famosos 6”

No es ausencia… es estrategia. pic.twitter.com/RonLaksSFU — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) April 28, 2026

Desde que “Mamá Zapata”, como la llamaban “Los guerreros de la luz” en este reality de Telemundo, salió de la competencia, se ha convertido en “la voz del público de agua”.

En cada una de sus participaciones ha puesto el “dedo en la llaga”, señalando aspectos que están relacionados con detalles del juego y de la convivencia dentro de la casa que la producción deja de lado y ni panelistas, mucho menos conductores, se atreven a tocar o denunciar.

Ahora, con este cambio de no tenerla en las galas diarias, sino tres veces a la semana, veremos cómo reacciona el público y las consecuencias a raíz de esta decisión.

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