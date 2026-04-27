¿Cristina Porta se burla de Lorena Herrera por entrar a “La Casa de los Famosos 6”?

Desde que “La Casa de los Famosos 6” empezó, Cristina Porta no ha interpretado el rol de panelista y crítica del programa que muchos hubiésemos esperado. El juego le permite a televidentes, periodistas, conductores y críticos ser imparciales de entrada, para con los días ir encontrando favoritos. Compenetrarse con el programa a través del 24/7 genera esta reacción de manera natural.

Ahora bien, con Cristina Porta todos hemos podido observar que su papel como crítica empezó desde un lado específico y nunca imparcial. Su premisa principalmente ha sido: “Los enemigos de mis enemigos son mis amigos”.

La ganadora de “Top Chef VIP 4” quedó totalmente enemistada con Curvy Zelma, Celinee Santos Frías y Lorena Herrera. Esta enemistad la española la llevó, la presentó y la sentó en la sección del panel que le corresponde. Razón por la cual pocas veces, solo una, ha dado algún comentario imparcial sobre Celinee en la competencia. Sobre Curvy, ni uno.

Ahora que Lorena Herrera ha sido confirmada como habitante de la sexta temporada. Cristina se burla de la mexicana por todas las veces en las que ella renegó de este tipo de programas. Ahora bien, ¿cuánto le habrán ofrecido económicamente hablando a Lorena para hacerla cambiar de opinión?, me parece una pregunta válida.

Sobre la reacción de Cristina, ¿tenemos de nuevo más la actitud de la persona que fue parte de “Top Chef VIP 4” que de una crítica y panelista del show?

¿Cuál es el papel de Cristina Porta como panelista de esta temporada?

El papel del resentimiento lo ha llevado a tal punto de olvidarse de todo lo que ella expuso durante su paso por “La Casa de los Famosos 4” frente a un Alfredo Adame, a quien, por situaciones similares a las que Celinee ha vivido con Stefano y Fabio, ella lo exponía todo como violencia contra la mujer. Cristina siempre alzó esa bandera durante todo su paso por el reality en relación a Adame.

Pero ahora que ve a Celinee en una situación particular y medianamente similar, no solo no lo cree, la desacredita y automáticamente se coloca de parte de Fabio y Stefano. Olvidándose en su defensa de estos participantes, que en el caso del brasileño la producción ¡nunca! expuso el video en el que este le arrebató la ensalada a Celinee. ¡Nunca!

El tema de Fabio y su reciente enfrentamiento con Celinee: todo empezó porque él decidió meterse en una conversación que no era suya. La dominicana estaba hablando con Divo. Después, Fabio quiso traer a discusión temas de la semana dos y Celinee usó sus propias palabras: “Háblame de hoy, no del pasado”. Este argumento es el que el mismo Fabio usó contra Caeli el domingo pasado en su sinceramiento.

Dicho esto, más allá de quién tiene o no la razón en los argumentos. El simple hecho de que Fabio se pusiera de pie, ya sea para enfatizar sus palabras, hace que su lenguaje corporal se pueda interpretar como un indicio de intimidación en contra de Celinee. Porque en esta casa, esto lo hemos visto varias veces.

Si la discusión era con Josh y Fabio se levantaba, este obtenía de Josh la misma respuesta y viceversa. Una acción genera una reacción y, en ocasiones, que un hombre se ponga de pie en una diatriba verbal generará que su interlocutor haga lo mismo y que incluso esta persona asuma lo peor.

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