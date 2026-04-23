El giro de la ruleta con Curvy en “La Casa de los Famosos 6” despierta sospechas sobre la dinámica

Pese a cualquier sospecha que pueda existir alrededor del reciente proceso de nominación en “La Casa de los Famosos 6“, la verdad es que, a excepción de Horacio Pancheri, gran parte de los habitantes del cuarto agua se equivocó en el proceso, porque casi todos ellos concentraron todos sus votos exclusivamente en Yoridan y Stefano, lo que generó que al final ellos mismos sentenciaran la salvación de sus “enemigos” rumbo al décimo proceso de eliminación del reality.

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Horacio entendió que en un juego de probabilidades lo mejor era intentar nominar y salvar. Es decir, si tienes números en positivo y en negativo. Juega en base al 50 % de probabilidad de que algo te salga bien. Al ver que en su primer lanzamiento le restó puntos a Stefano, buscó entonces jugar con la posibilidad de restarle puntos a alguien de su equipo, en este caso a Kenzo. La ruleta lo sentenció con un +2.

¡Nadie más que el argentino intentó jugar con las probabilidades! Y Kenny fue el único que se acordó de que Fabio estaba libre para seguir recibiendo puntos. Esto le permitió sumarle un más dos al español, pero siguió en esta dinámica de restarle y sumarle puntos a Yoridan.

Teniendo claro el error de agua, vamos con un movimiento extraño dentro de la ruleta, sobre todo con la nominación de Curvy.

¿La ruleta realizó un movimiento extraño?

Cuando Curvy entró a nominar, como todos sus compañeros, lo hizo pensando únicamente en Yoridan y Stefano. Al cubano le sumó puntos, pero para ese momento Stefano, el brasileño, ya estaba arriba de la placa. La jugada más segura para no impedir la salida de este de la placa era no nominarlo más con el juego de la ruleta, esperando que incluso Josh pudiese decidir lo mismo de tirar puntos al azar con tal de que Stefano quedase nominado.

Obviamente, esto no pasó, porque además, ni uno de ellos sabía cómo iba la placa según las probabilidades en cada giro.

Ahora bien, cuando Curvy dice que su siguiente lanzamiento decidiría la cantidad de puntos a favor, en contra o neutro para Stefano. La mexicana no gira la ruleta con tanta fuerza, pero logra que la misma realice varias vueltas. Sin embargo, por alguna extraña razón, de un más tres retrocede a un más uno, sacando así al brasilero de la placa de nominados.

¿El movimiento de la ruleta es extraño? Lamentablemente, sí, ese retroceso se ve muy particular. ¿Hablarán de esto en la gala de hoy? Probablemente no; esta temporada ha sido muy particular, ya que han desarrollado exitosamente una actitud de evasión ante la cantidad de polémicas que se han suscitado en torno al reality, los habitantes y su entorno.

Algunos dirán que el orden de los factores no altera el producto, porque Josh nominó igual que Curvy, al menos tomando en cuenta las únicas opciones que vislumbraron todos sus compañeros. ¡Pues sí! Pero eso no quita que el movimiento de la ruleta no se haya visto extraño.

Panelistas parcializados a favor de tierra…

Ahora, el programa, además de contar con narrativas altamente parcializadas desde hace poco más de un mes, también cuenta con un panel que se ha ganado mayoritariamente el rechazo del público por lo altamente parcializado que está.

Estas actitudes de celebración se esperan más en exhabitantes que en críticos y panelistas del show. Y aunque el público los rechace, Javier Poza, a quien le pide imparcialidad, no es a ellos, sino a Laura Zapata, exhabitante del cuarto agua. ¡Hágame usted el favor!, como diría Poza.

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