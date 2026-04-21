¿Zerboni y Maripily rentarán el cuarto ‘Fuego’ de “La Casa de los Famosos 6”; van por Josh y Celinee?

Maripily Rivera es íntima amiga de Cristina Porta. Salvador Zerboni quedó fuertemente enemistado con Celinee Santos Frías y Curvy Zelma luego de su participación en “Top Chef VIP 4”. Y se dice que Maripily y Zerboni rentarán la habitación del cuarto Fuego esta semana en “La Casa de los Famosos 6“.

¿Estamos ante una nueva dinámica de la producción en la que los objetivos principales son “Los Guerreros de la Luz”? ¿Laura Zapata entonces tiene toda la razón al decir que la producción solo piensa en juegos, estrategias, galas, narrativas y dinámicas para desacreditar a los máximos protagonistas de dicho equipo?

¡Conoceremos la respuesta a estas incógnitas hoy, cuando se revelen los nombres de los famosos que alquilaron dicha suite!

@axelarmijo Maripily Rivera le contesta duro a Celine Santos después de que en el reality juzgara su juego en su temporada de la casa de los famosos Telemundo #celinesantos #maripilyrivera #lacasadelosfamosos6 ♬ sonido original – Axel Armijo

Las opiniones de Maripily Rivera en contra de Celinee Santos Frías son normales en el sentido de que, como televidente, tiene derecho a tener preferencias. Además, siendo íntima amiga de Cristina Porta, se entiende que tenga cierta animadversión en contra de la dominicana, sobre todo porque la española terminó en muy malos términos con ella, luego de su participación en “Top Chef VIP 4”.

Además, la postura de Cristina Porta como panelista del reality de Telemundo ha dejado muy clara su opinión y posición en contra de todos los habitantes del cuarto agua. Sobre todo en contra de Celinee Santos Frías, Curvy Zelma y Josh Martínez. Ahora, incluso, es detractora máxima de Laura Zapata en las galas del programa.

Dicho esto, llama mucho la atención que entonces la producción elija a una persona que posiblemente con el pasar de las horas entre en conflicto directo con Celinee, Josh y Curvy. Sobre quienes también ha tenido opiniones desfavorables.

El año pasado la dinámica gustó mucho al público, porque las personalidades llegaron para compartir con los habitantes fuera del terreno del conflicto y el drama. Tanto brilló el invitado como los famosos en este espacio. ¡Hoy parece que literalmente la producción solo busca incendiar la casa a como de lugar!

Dejando de lado los nombres de Celinee y Curvy. Maripily Rivera también podría posicionarse en contra de Josh Martínez. Quien la ha mencionado en varias ocasiones dentro del juego, mas nunca por humillarla. Y cuando Celinee lo hizo, lo dijo en referencia a que Maripily también fue violenta, pero por defenderse. Nunca lo hizo en alusión a que su juego o participación fuese negativa durante “La Casa de los Famosos 4”.

Quedan muchas dudas y también se generan muchas especulaciones alrededor del ingreso de estos visitantes. ¿Sobre todo en temas de producción: les permitirán nominar, robar la salvación, posicionarse…? ¿Los harán jugar a favor o en contra de quién? Después de lo que vimos con Sol, en su intercambio, todo es posible dentro de “La Casa de los Famosos 6”.

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