Laura G es la novena eliminada de “La Casa de los Famosos 6” y su salida dejó a Stefano hambriento

Anoche y de manera inesperada se vivió la eliminación de Laura G en “La Casa de los Famosos 6“. La información que poseíamos en torno a las votaciones dentro del programa la colocaba a ella como favorecida en votos en un fuerte tercer lugar.

Sin embargo, minutos antes de que Javier Poza anunciara el nombre del eliminado, ya la creadora de contenido Carito Showbiz había filtrado la información y sabíamos que la colombiana saldría de la competencia.

La reacción de sus compañeros de habitación ha dejado mucho que desear para algunos. Sobre todo porque Stefano se tomó su salida como un trámite más, un trámite menos. Lloró mucho más por Kunno que por Laura G. Y es que mientras Divo y Yoridan lloraban por la colombiana, Stefano tenía hambre y simplemente comía mientras reflexionaba. Posiblemente en la gala de hoy digan que estaba en shock.

A nivel de contenido, Laura G no merecía salir. Si bien es cierto que lo que ella hacía o aportaba a la competencia no era tan significativo en comparación con personajes de su propio cuarto como Divo, Favio y Stefano. Sí aportaba mucho más que el mismísimo Kenzo, el novio de Caeli dentro del programa.

Existen muchas teorías alrededor del porqué el público podría haber desfavorecido a Laura G. Principalmente se considera el tema de Yoridan Martínez. Un personaje que dentro del juego ha sido demasiado gris. Las primeras semanas mantuvo un bajo perfil. No aparecía ni aportaba más allá del tema de la comida. Sus silencios eran tan fuertes como los del mismo Kenzo. Poco a poco empezó a dejarse ver y para muchos lo lograba mayoritariamente cuando estaba con los habitantes de “Fuagua”, con quienes no solo jugaba, también reía y conversaba.

Su atracción por Laura G poco a poco lo fue llevando hacia tierra. La presencia de Oriana Marzoli y muy probablemente de Julia Argüelles no lo hacían sentir tan cómodo como para dar el paso. Sobre todo porque estas dos participantes nunca fueron de su agrado.

Sin embargo, su forma tan opaca de ser y aparecer no le sumó a Laura G., quien también elegía sus batallas. ¡Aparecía y desaparecía a conveniencia! Pero tenía fuertes feudos dentro del show: Caeli, Curvy y Kenny. Ellos básicamente eran los personajes con los que en más controversia entraba. ¡Pero no le alcanzó!

Ahora sus compañeros, Yoridan y Stefano, creen que la razón por la cual el público no apoyó a Laura G fue por la cercanía que ella estaba sosteniendo con algunos habitantes del cuarto agua, entre ellos Josh Martínez. Posiblemente en la gala de esta noche, algo que ellos nunca quisieron mostrar en el programa, sea puesto sobre la mesa para abonar más al discurso que constantemente abonan en contra del cubano y ganador de “Big Brother USA”.

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