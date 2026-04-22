“El Huracán Boricua” y Zerboni entran a “La Casa de los Famosos 6” e insisten en que este show no se juega por banderas…

El ingreso de Maripily Rivera y Salvador Zerboni a “La Casa de los Famosos 6” como invitados para ayudarles a los habitantes en la prueba del presupuesto ha generado sentimientos encontrados en el público. En ocasiones, por ciertas conversaciones, parece que tanto Maripily como Salvador están intentando ser imparciales. Pero en otros aspectos, todo indica que sí hay una agenda de favorecimiento hacia, por ejemplo, Fabio Agostini por parte del “Huracán Boricua”.

En términos generales, la dinámica como tal ha gustado, pero también y en igual medida, ha generado escepticismo en buena parte de los televidentes y críticos del show. Tomando en cuenta que desde hace un mes la producción ha dejado en evidencia su insistente narrativa a favor de un solo equipo. ¡Tierra!

Por otra parte, un mensaje claro con el cual entraron Salvador y Maripily para plantearselo tanto a Celinee Santos Frías como a Josh Martínez es que este reality no es un juego que se lleve por país. Irónicamente, el comentario proviene de la ganadora de la cuarta temporada, habitante que puso a Puerto Rico por todo lo alto en todos los procesos de nominación, salvación y posicionamientos.

Pero es que incluso anoche, en dos ocasiones, Javier Poza llamó a Maripily solamente “huracán”. Para en una tercera vez llamarla por su sobrenombre completo: “Huracán Boricua”, porque este fue el nombre con el cual Maripily Rivera transitó toda su temporada en sus enfrentamientos contra Lupillo Rivera, “El Toro del Corrido”, en una clara alusión a ser intérprete del género regional mexicano.

¡Lo que nos dicen ahora vs. lo que hemos visto en cinco temporadas!

Querer esgrimir este argumento de que “La Casa de los Famosos 6” no se vive por nacionalidades es completamente absurdo. Todas las finales de las cinco temporadas hasta hoy, el programa ha hecho enlaces con ciudades representativas hacia los finalistas, en donde se exponen las banderas de los países a los que representan.

En el minuto 43 de la gran final de la cuarta temporada, veamos, por favor, lo que el programa expone en relación al tema de ciudades, banderas y países: México, Puerto Rico, Ciudad de Los Ángeles, Miami y Nueva York.

¡El fenómeno de los programas cuyo voto popular tiene la última palabra!

Esta temporada parece que a los conductores, panelistas y a la producción se les ha olvidado el fenómeno que generan los realities que están en las manos del público a través del voto popular.

Desde el momento en el que cada participante ingresa al proyecto a sabiendas de que será el público televidente el que decida su tiempo de estadía o salida del juego, cada persona reconoce el valor de apelar a su gente, a su patria, a su ciudad.

El juego de la lógica, literalmente, lleva a la persona a reconocer que tiene permiso para buscar: apelar a sus compatriotas, a las raíces que le pertenecen por herencia o nacimiento.

Para un latino, ver a una persona que te representa en rasgos o escuchar a una persona que te represente en acentos y formas de inmediato genera una conexión. Será el desempeño del habitante lo que permita que esta se vuelva más fuerte en necesidad de defensa y orgullo por parte del público en busca de votos a favor y en contra. El mismo juego los lleva a esto de manera instintiva.

La producción debe hacer el resto…

Es trabajo de la producción que sus habitantes logren alcanzar a diversas nacionalidades. Es trabajo del equipo de casting encontrar a los personajes que moverán a los latinos de diversas nacionalidades en Estados Unidos para que estos se conecten y le den rating al proyecto.

¿Quieres que, además de boricuas y dominicanos, se unan a tu parrilla televidentes con orígenes mexicanos, salvadoreños y cubanos, que son los que tienen la mayor cantidad de hispanos representados dentro de Estados Unidos?

Entonces invita al proyecto a personalidades que representen bien a cada nación o ciudad. Mas no castigues a los que ya tienes dentro y hacen lo propio con lo que por orgullo y dignidad les pertenece.

¿Cómo funciona la televisión hispana?

No se nos puede olvidar que gran parte del éxito de los programas de televisión en las cadenas hispanas justamente muestra esta diversidad de conductores por nacionalidad, con la cual también pretendes atraer al público al que ellos puedan llegar por ser dicho país o ciudad en Estados Unidos. Justamente para eventos como el mundial y el grito de la independencia de estos países, cada show hace alusión a estas banderas, colores y sabores.

Clarissa Molina y Francisca, conductoras de programas en la cadena Univision, son talento con origen dominicano. Carlos Adyan de Telemundo es boricua. Mientras que Clovis Nienow y Andrea Meza representan a México. Raúl González en Univision representa a Venezuela. Jomari Goyso en la misma cadena representa a España.

En Telemundo, Chikybombom es de República Dominicana y Gabriel Coronel es de Venezuela. Es justamente la mezcla de acentos y banderas lo que ha podido consolidar a cada proyecto, dándole a los televidentes una pequeña representación de lo que ellos mismos como espectadores son, a través de sus conductores.

Repito y concluyo:

Si un habitante dentro de “La Casa de los Famosos”, de la temporada que sea, apela a su país, a sus raíces y compatriotas, tiene derecho a hacerlo porque la razón por la cual cada uno de ellos se mantiene en el juego depende del público. Y por inercia buscarás siempre apelar a lo que el sentido de pertenencia te llama. Pueden y tienen derecho a hacerlo; el resto es trabajo de la producción.

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