Stefano da a entender que ‘Laura G’ es la única culpable de su propia eliminación en “La Casa de los Famosos 6”

La eliminación de Laura G en la competencia de “La Casa de los Famosos 6” ha generado una serie de opiniones sobre las razones que la llevaron a convertirse en la eliminada. Para Stefano, por ejemplo, las razones la hacen ver como culpable. Y es que, en resumen, el brasileño cree que la cercanía que ella mantuvo, en temas de cordialidad, con habitantes del cuarto agua no fue del gusto del público y por esto decidieron sacarla.

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Sin embargo, este tipo de reflexión entonces debería haberle pasado factura a Divo, Favio, Yoridan y al mismísimo Stefano. Todos los habitantes del cuarto tierra, por la razón que sea, han decidido ser cordiales con “el enemigo” en momentos específicos. Y todos los antes mencionados siguen en competencia.

Divo, al escuchar a Stefano, rechazó esta reflexión. Pero Stefano decidió meter aún más el dedo en la llaga, al decirle a Yoridan que la cercanía de Laura G con Josh Martínez también la pudo haber perjudicado.

Cuando la verdad es que de cara al público esta situación tuvo poco rechazo en comparación con todos aquellos que se opusieron, que nunca vieron con buenos ojos su “amistad con Yoridan”. Es más, esta lectura de romance era bien vista por algunos televidentes, pero mayoritariamente, solo por los conductores, los panelistas y, por ende, por la producción.

Convengamos que al día de hoy, ni un solo romance apoyado por la producción o idealizado por la misma ha conectado con el público televidente.

La producción de este reality siempre ha tenido mal ojo para los romances…

Hablemos de algunas temporadas, como por ejemplo. Para la tercera edición, la producción y Jimena Gállego, sobre todo, estaban full interesadas en el tema Pepe Gámez y Aleida Núñez. Nunca apoyaron el tema de “Pepison”, de Madison Anderson y Pepe Gámez, aun y cuando las redes sociales estaban plagadas con su amistad e historia.

Para la cuarta edición, la temporada se enfocó totalmente en romances como: Ariadna Gutiérrez y Lupillo Rivera. Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez. Así como en Paulo Quevedo y Cristina Porta. Nunca le dedicaron una mirada profunda y de verdadero contenido a Alana Lliteras y Guty Carrera. Los famosos “Gutyana”.

Para la cuarta temporada, la producción seguía sin aprender la lección. Toda la cobertura de romance coronó siempre a Luca Onestini y Aleska Génesis. Los momentos en los que hablaron de Manelyk González y Carlos “Caramelo” Cruz, nunca tuvieron ni la misma narrativa, ni el más mínimo interés por colocarlo como un tema de amor. Lo de ellos siempre lo exponían desde el punto de la polémica, dejando la imagen de Caramelo, mayoritariamente, por los suelos.

En esta edición ha pasado lo mismo; la producción sigue sin aprender de sus errores. Siguen sin darse cuenta de que ninguna de las parejas por las que apuestan realmente convence a los televidentes. Aquí nos han mostrado a Kenny con Jailyne y su triángulo amoroso con Fabio. Después de esto saltaron hacia Laura G. y Fabio. Para días después decir que no, que el shippeo era Laura G y Yoridan Martínez.

La producción, en medio de todo esto, ha mostrado cero interés en la única pareja formada dentro del juego: Caeli y Kenzo. ¿Por qué será que siempre ignoran todo lo que se da de manera natural?

En esta temporada hubo un posible shippeo que sí cautivó y generó especulaciones sobre lo que podía pasar a nivel de “Romeo y Julieta”; fue Laura G y Josh. Ellos dos, por alguna razón, siempre cautivaron el ojo de los televidentes románticos que sí buscan shippeos dentro de estos programas. Pero de nuevo, la producción nunca le dedicó ni un minuto a realizar esta lectura. Cuando aquí tenían un tema que podría haber sumado a darle a los fans una narrativa diferente de todo lo parcializado dentro de las galas.

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