¿El lunes 27 de abril muchos esperan la eliminación de Kenzo en “La Casa de los Famosos 6”?

Anoche, gracias a la ruleta en “La Casa de los Famosos 6“, la placa de nominación rumbo a la eliminación diez quedó de la siguiente manera: Horacio, Fabio, Kenzo, Curvy, Caeli, Celinee, Josh y Kenny. Esta placa cuenta con siete habitantes del cuarto agua y uno de tierra. Por esta razón, tanto habitantes como público aseguran que el lunes 27 de abril, un “guerrero de la luz” saldrá eliminado.

Los nombres que se han posicionado en el último lugar de votaciones, por ahora, son los de Caeli y Kenzo. Dos personajes que por su relación han sido siempre señalados, pero que mayoritariamente se han convertido en la burla dentro de las galas y de buena parte del público televidente, porque el ensimismamiento bajo el que viven su romance no ha logrado conquistar a los amantes de los shipeos en estos proyectos.

También cuenta con que panelistas y exhabitantes afirman que su relación es falsa. Para luego aseverar que Caeli está utilizando a Kenzo, mientras que este último es el participante que menos ha hablado durante toda la temporada.

Kenzo, como persona, aparentemente es bueno; digo aparente porque tampoco es que haya dado la oportunidad de que los televidentes lo conozcan al máximo. Es callado, casi no habla, no se involucra en ningún conflicto ni para bien ni para mal. Y lo único que sí ha sido consistente en todo su paso por este proyecto han sido sus besos, abrazos y arrumacos con Caeli 24/7.

Caeli genera constantes dudas…

Caeli, por su parte, sí ha sido un personaje que ha sobresalido por una serie de conflictos particulares. Pero también es una de las habitantes de “Los Guerreros de la luz” en las que el público menos confía. Por las reacciones que ha tenido en relación a conflictos particulares con Celinee Santos Frías, Laura Zapata y Horacio Pancheri.

Muchos de los comentarios que ella realiza alrededor de estos conflictos siempre la dejan expuesta de cara al público como la habitante que manipula gran parte de las conversaciones, dando a entender que ella es la víctima de una conversación que nunca se dio a cabalidad como ella la plasma frente al resto de sus compañeros.

Este tipo de posturas de su parte la hacen ver como la persona que está lista para el juego, no solo individual, sino para el quiebre que tanto el resto de sus compañeros quiere evitar.

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