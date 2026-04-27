Hoy será eliminado un “Guerrero de la Luz” en “La Casa de los Famosos 6”

¡Sí o sí! Hoy 27 de abril, un “guerrero de la luz” será eliminado de “La Casa de los Famosos 6“. Las apuestas ya están echadas y la verdad es que todos están esperando que la eliminación se concentre entre Kenzo y Caeli. Los últimos movimientos que la influencer mexicana ha realizado alrededor de los habitantes del cuarto agua la han convertido en la favorita a ser eliminada del juego por parte del público.

Son muchos los que han cambiado su intención de voto con tal de verla fuera de la competencia. Sobre todo después de los argumentos que ha utilizado para exponer a Curvy Zelma, Horacio Pancheri, Celinee Santos y en su momento incluso en contra de Laura Zapata.

En las últimas horas, por ejemplo, Caeli ha empezado a hablar mal de su equipo con Divo, algo que los habitantes de agua lograron observar. El problema es que la mexicana había esperado tener una conexión con todos ellos, que no surgió como ella esperaba, pero todo tiene una razón de ser.

Caeli pasa mucho más tiempo abrazada, durmiendo y besándose con Kenzo que compartiendo con el resto de habitantes. Lo que ha hecho que los demás se compenetren y se entiendan a pesar de reconocer sus propias diferencias.

Celinee, por ejemplo, anoche demostró que sus sentimientos más fuertes dentro de la casa están con Horacio Pancheri, Curvy Zelma y Josh Martínez, pero son personas con las que ella ha podido conectar mucho más a lo largo del juego y no porque no haya tenido conflictos o intercambio de opiniones con estos, sino porque pudo abrirse a ellos y los mismos se dieron la oportunidad de conocerla, de entenderla y apreciarla.

Dicho esto, en las votaciones, por lo menos en los tres últimos lugares tenemos a Kenny, Kenzo y Caeli. La pregunta es quién saldrá, porque si la producción busca la separación de agua, dejar a Caeli es literalmente una bomba de tiempo para que aparentemente ella lo pueda lograr. Si se va Kenzo, esto también podría propiciar esta “furia vengativa” de Caeli hacia Horacio Pancheri nuevamente. Si se va Caeli, sería interesante ver qué haría Kenzo dentro del juego.

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