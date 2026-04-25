Hung Cao, secretario interino de la Marina, plantea construir más barcos para defender a EE.UU.

Bajo el enfoque de velar por la seguridad de la nación, incluso más allá de sus fronteras, Hung Cao, secretario interino de la Marina, asumió el reto de construir más buques de guerra.

El funcionario nacido en Vietnam parece haber entendido a la perfección el deseo del presidente Donald Trump de acelerar la construcción de barcos para reforzar a la armada estadounidense, idea que se presume no era compartida por el empresario John Phelan, lo cual terminó por costarle ser destituido como máximo responsable del Departamento de Marina.

Un par de días de haber asumido su nuevo rol en la Armada, Hung Cao compartió un video en redes sociales detallando las prioridades dirigidas hacia sus subalternos.

“Lo primero es cuidar de sus necesidades y asegurarse de que puedan cumplir la misión. En segundo lugar, vamos a construir barcos. Necesitamos las plataformas necesarias para defender este país. Y, por último, se trata de defender la patria. Nuestra misión no ha cambiado y seguiremos adelante con ella”, expuso.

Donald Trump desea contar con portaaviones que superen al USS Nimitz. Crédito: Matias Delacroix | AP

Cabe señalara que, desde la designación de Pete Hegseth como secretario de Defensa, parece haberse iniciado una limpia en las fuerzas armadas y más de 30 altos oficiales militares ya han sido destituidos de sus cargos bajo el argumento de no ajustarse a la visión de la Casa Blanca.

Con respecto a John Phelan, se presume no era partidario de apoyar la idea de construir una nueva generación de buques de guerra en un tiempo prácticamente récord como lo desea Donald Trump al plantear tenerlos listos en 2028.

Aunque trató de exponer que los tiempos de ensamble no se ajustaban a la visión del magnate neoyorquino, para este último resultó más conveniente reemplazarlo y seguir adelante con su plan.

Fue así como la carta fuerte presentada por Pete Hegseth fue Hung Cao, capitán retirado de la Armada que sirvió en Somalia, Afganistán e Irak, argumento de peso para sumarlo como nuevo miembro del gabinete.

Sin embargo, además de miles de millones de dólares, la construcción de más buques de guerra demanda tiempo y aunque promete lograrlo, el reloj ya marcha en su contra.

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