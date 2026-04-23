Trump agradece labor “excepcional” de John Phelan, y dice que es “inteligente, firme y respetado por todos”

El presidente Donald Trump elogió públicamente al exsecretario de la Marina John C. Phelan tras su salida del cargo, destacando su desempeño como “excepcional” y subrayando que se trata de una figura “inteligente, firme y respetado por todos”.

En un mensaje difundido en su red Truth Social, Trump aseguró que la decisión de Phelan de dejar la administración fue voluntaria, a pesar de versiones de prensa que apuntan a tensiones internas dentro del Pentágono.

“Aprecio enormemente la labor que ha realizado y, sin duda alguna, me encantaría volver a contar con él en el futuro”, escribió el mandatario, a quien también lo describió como un viejo amigo y un empresario exitoso.

La salida de Phelan se hizo efectiva el miércoles, según confirmó el portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell. En un breve comunicado, funcionarios del Pentágono, incluido el secretario de Defensa Pete Hegseth, agradecieron su servicio sin ofrecer detalles sobre los motivos de su renuncia.

President Trump posts on TruthSocial: John Phelan is a long time friend, and very successful businessman, who did an outstanding job serving as my Secretary Of The Navy for the last year.



John helped my Administration rebuild Sleepy Joe Biden’s rapidly depleted, and almost… pic.twitter.com/sg2iFyIFAF — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 23, 2026

Tensiones internas y versiones encontradas

Aunque la versión oficial sostiene que Phelan dejó el cargo por decisión propia, reportes de medios como The New York Times y otras cadenas nacionales han señalado desacuerdos con Hegseth y con el subsecretario de Defensa Steve Feinberg como factores clave en su salida.

De acuerdo con estas versiones, el ahora exsecretario habría enfrentado cuestionamientos sobre el ritmo de modernización naval y la construcción de buques en medio de crecientes tensiones internacionales, particularmente en el contexto del conflicto con Irán. Sin embargo, hasta ahora, la Casa Blanca no ha confirmado públicamente estas diferencias.

Phelan, quien asumió el cargo en 2025 tras una carrera en el sector financiero, fue responsable de supervisar la organización, entrenamiento y equipamiento de la Marina. Su nombramiento generó críticas iniciales debido a su falta de experiencia militar, aunque recibió respaldo bipartidista en el Senado.

STATEMENT:



Secretary of the Navy John C. Phelan is departing the administration, effective immediately.



On behalf of the Secretary of War and Deputy Secretary of War, we are grateful to Secretary Phelan for his service to the Department and the United States Navy.



We wish… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) April 22, 2026

Relevo en el Pentágono y cambios en el gabinete

El puesto será ocupado de forma interina por Hung Cao, un veterano con más de dos décadas de experiencia militar, mientras la administración define un reemplazo permanente.

La salida de Phelan se suma a una serie de movimientos recientes dentro del Departamento de Defensa. Entre ellos destaca la destitución del general Randy George y otros altos mandos, en lo que algunos analistas consideran una reconfiguración de la cúpula militar bajo el liderazgo de Hegseth.

Medios como NPR estiman que cerca de 30 altos cargos han dejado sus posiciones en meses recientes, en un contexto marcado por presiones internas y desafíos en política exterior.

El entorno internacional, incluida la guerra en Medio Oriente y las tensiones en rutas marítimas estratégicas, ha añadido presión al aparato de defensa estadounidense. A pesar de ello, la administración Trump ha insistido en que estos cambios forman parte de un proceso de ajuste para fortalecer la estructura militar.

Por ahora, no se ha anunciado un calendario para el nombramiento del nuevo secretario de la Marina, mientras el Pentágono busca mantener la continuidad operativa en una de sus ramas clave.

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