Editorial: más despidos en el gabinete de Trump

En un mes y medio, Trump despidió a tres mujeres de puestos ministeriales en su gabinete de gobierno.

A Kristi Noem, la Secretaria de Seguridad Interna, le mostró la salida el 5 de marzo. Noem lideró las redadas migratorias y enfrentamientos violentos con la población que culminaron en la muerte de dos estadounidenses en Minnesota. Aparentemente cayó en desgracia no por los hechos sino porque la crítica de los mismos dejó malparado a Trump; a esto se agregó una investigación del Congreso por la campaña de publicidad del Departamento de Seguridad Interna donde, a un costo de 220 millones de dólares, Noem cabalgando fue la protagonista.

A Pam Bondi, la Secretaria de Justicia, la echó sin consideraciones el 2 de abril. Bondi fue responsable de destruir la credibilidad de su departamento al acatar fielmente las órdenes de Trump de investigar y acusar a sus supuestos enemigos políticos. Trump la hizo culpable de que el escándalo Epstein derivó en una derrota pública del Presidente, aunque ella, al contrario, lo protegió en todo momento.

Y a la Secretaria de Trabajo Lori Chávez-DeRemer “la renunció” este lunes por la acumulación de revelaciones y acusaciones en su contra: ebriedad en horas laborales, relaciones con subordinados, uso no autorizado de 10 de sus 53 vuelos oficiales para vacaciones y agresión sexual por parte de su esposo y su padre. Renunció justo cuando se iba a presentar una acusación en su contra.

Un común denominador de las tres mujeres es que cada una hizo lo imposible para congraciarse con el mandatario. Le fueron fieles hasta el último momento e incluso después de echadas. Pero otro común denominador es que fueron ineptas y no podrían servir en ningún otro gabinete. Aunque eso es algo que comparten con casi todo el resto de los ministros.

Por eso, salta a la vista que funcionarios controversiales como el secretario de Defensa Pete Hegseth, el de Salud Pública Robert Kennedy Jr., el de Comercio Howard Lutnick y el director de la FBI Kash Patel sigan en funciones mientras estas mujeres fueron destituidas.

Fueron sacrificadas porque ya no le servían al Presidente, pero no eran peores que los arriba aludidos.

Ahora, solo el 20% del gabinete son mujeres y 12.5% no son blancos. En contraste, en el gabinete de Joe Biden 48% no eran blancos y 45% eran mujeres.

El único latino que sigue en el gabinete nacional es el secretario de Estado Marco Rubio.

Fuentes indican que Trump se dispone a despedir a Tulsi Gabbard, la Directora Nacional de Inteligencia, por su testimonio ante el Congreso sobre la guerra en Irán donde contradijo a Trump.

Quedan todavía en su gobierno también Brooke Rollins, Secretaria de Agricultura; Linda McMahon, Secretaria de Educación; Kelly Loeffler, Administradora de la Administración de Pequeñas Empresas y Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca.

Todo esto renueva la atención en las prácticas misóginas del mandatario – a quien 25 mujeres acusaron de conducta sexual inapropiada – y revela parte de su estrategia de cara a las elecciones nacionales de noviembre: apelar a los sectores más reaccionarios de MAGA; seguir culpando a otros de sus fracasos y atribuyéndose todos los logros, verdaderos o falsos.

Sin embargo, en estos momentos su popularidad cae a niveles sin precedentes.

Según Reuters/Ipsos (15-20 de abril), 36% lo aprueba, 62% lo desaprueba; Fuerza en números/Verasight (10-14 de abril), 35% aprueba, 61% lo desaprueba y NBC News/SurveyMonkey (30 de marzo – 13 de abril), 37 % aprueba, 63 % desaprueba.

También es lícito preguntarse si esta andanada de destituciones constituye otro intento de desviar la opinión pública negativa sobre la guerra contra Irán, que, a su ve, recordemos, fue un intento de desviar la opinión pública del escándalo Epstein.

Con este último despido, ya no se puede negar que nos encontramos en un periodo de inestabilidad interna, crisis ética y falta de diversidad en el gabinete nacional, cuya composición no se parece a la del pueblo estadounidense.