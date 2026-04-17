El Zurdo Ramírez en entrenamiento abierto en Hollywood envió una advertencia a Benavídez

El boxeador mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez realizó un entrenamiento para medios en la ciudad de Los Ángeles. Este evento sirvió para promocionar la cartelera del próximo 2 de mayo, que tendrá lugar en el T-Mobile Arena de Las Vegas¸ ena que el monarca se medirá a David Benavídez.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

El enfrentamiento principal de esta función de pago por evento pone frente a frente a dos figuras del boxeo mexicano.

Mientras Ramírez llega como campeón unificado de peso crucero, la expectativa crece por ver cómo se adaptará David Benavídez a esta nueva categoría de peso. La cartelera se presenta como una de las más atractivas del año para la afición, especialmente por realizarse en el marco del fin de semana del Cinco de Mayo.

🤝 Jaime Munguía embraces Zurdo Ramírez, showing his support ahead of the big fight vs Benavidez. #BenavidezZurdo pic.twitter.com/jvlrCFCzIO — Fight Hub TV (@FightHubTV) April 16, 2026

Un duelo de estilos en Las Vegas

Gilberto Ramírez destacó que, aunque se conocen bien, el contexto de la pelea oficial cambia todas las reglas previas. El campeón crucero recordó que han compartido muchas sesiones de entrenamiento en el pasado, sumando casi 200 asaltos de práctica. Sin embargo, el sinaloense advirtió que el estilo ofensivo de David Benavídez obligará a realizar una estrategia perfecta para salir con la victoria el próximo 2 de mayo.

Respecto a este historial mutuo de entrenamientos, Ramírez declaró: “El entrenamiento con Benavidez fue hace mucho tiempo. Ahora vamos a subir al ring con guantes más pequeños y sin casco. Va a ser muy diferente el 2 de mayo. Todo el mundo lo va a ver”. El “Zurdo” también mencionó que la movilidad será su principal herramienta frente a la potencia de David Benavídez.

El “Zurdo” Ramírez está listo

El peleador sinaloense se mostró consciente de la responsabilidad que implica encabezar una fecha tan significativa para el deporte mexicano.

“Estoy muy emocionado de ser la figura principal de este evento. Creo que tenemos el potencial para brindarles a los fanáticos la ‘Pelea del Año’”. El boxeador confía en que el espectáculo está garantizado por la agresividad de su oponente.

Sobre la diferencia entre los entrenamientos informales y la pelea real, el “Zurdo” fue contundente al hablar sobre su rival.

“Si bien David Benavidez y yo hemos entrenado juntos cerca de 200 asaltos a lo largo de nuestras carreras, estar en el ring de verdad es muy diferente. Esta no será una pelea cualquiera; será una guerra”. Ramírez espera que David Benavídez llegue en su mejor condición física.

Sigue leyendo: