Manny Pacquiao expande su imperio con una nueva alianza

La promotora Manny Pacquiao Promotions (MPP) formalizó una asociación estratégica con la organización Team Boxing League (TBL). Este acuerdo marca el inicio de una nueva etapa para el ex campeón mundial, quien ahora se integra como propietario de una franquicia y accionista dentro de una estructura de liga.

La alianza busca transformar el modelo tradicional de eventos aislados en una competencia por equipos con alcance global.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

A través de este convenio, Manny Pacquiao se une al grupo de propietarios de los San Diego TJ’s.

Esta decisión representa un compromiso financiero de gran escala destinado a expandir el boxeo hacia mercados digitales y de entretenimiento. El enfoque principal es establecer una plataforma donde los boxeadores tengan participación en los ingresos y una estabilidad económica superior a la del modelo convencional.

Un nuevo rol como propietario de franquicia

El filipino explicó que su motivación principal es dejar un legado que supere sus logros individuales sobre el cuadrilátero. Manny Pacquiao considera que el formato de liga permitirá una competencia recurrente y mejor organizada para los atletas jóvenes.

El equipo con sede en San Diego servirá como base para desarrollar nuevos talentos bajo su supervisión directa y mentoría profesional.

“Esto ya no se trata solo de pelear. Es un nuevo capítulo en mi vida. He logrado todo lo que me propuse en el boxeo y ahora quiero construir algo más grande que yo. Creo firmemente que esta es la Liga del Destino y quiero contribuir a dar forma al futuro del boxeo y crear oportunidades para la próxima generación”.

Estructura y visión del negocio

La alianza entre MPP y la TBL pretende implementar un sistema de temporadas y un camino estructurado hacia los campeonatos, similar a otras ligas profesionales. Jas Mathur, director ejecutivo de la promotora de Manny Pacquiao, señaló que el objetivo es construir un imperio económico que brinde apoyo constante a los socios y equipos involucrados. El proyecto contempla la entrada a nuevos mercados internacionales mediante colaboraciones de marca.

Jas Mathur declaró para el comunicado oficial de Manny Pacquiao Promotions: “Esto no se trata solo de que Manny sea un boxeador activo, sino del primer paso para que Manny construya un imperio en torno al boxeo. Se trata de una plataforma multimillonaria centrada en la propiedad, la participación y el potencial de crecimiento a largo plazo”. Estas palabras refuerzan la intención de cambiar las transacciones puntuales por la propiedad compartida.

Sigue leyendo: