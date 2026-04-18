Eddy Reynoso tiene claro el panorama para el combate entre Ramírez y Benavídez

El reconocido entrenador de boxeo, Eddy Reynoso, compartió su perspectiva técnica sobre el enfrentamiento que sostendrán Gilberto Ramírez y David Benavídez. Durante un reciente entrenamiento público del sinaloense en Hollywood, California, el técnico analizó las capacidades de ambos atletas previo a su cita del 2 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

En este evento, Ramírez expondrá sus cinturones de peso crucero de la AMB y la OMB.

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Por su parte, Benavídez realizará un ascenso significativo de categoría para buscar la gloria en las 200 libras. La opinión de Eddy Reynoso destaca la paridad que existe entre los dos mexicanos para este choque mundialista.

Virtudes técnicas de los contendientes

Al ser consultado por FightHubTV sobre el desarrollo del combate, Eddy Reynoso enfatizó el nivel boxístico que presentará el actual campeón unificado.

El entrenador señaló que la movilidad y la resistencia física serán factores determinantes para el “Zurdo” durante los doce asaltos reglamentarios.

Sobre las cualidades del sinaloense, “Tremenda pelea. Yo creo que Zurdo es un peleador que tiene un poco más de boxeo, más de piernas. Es un peleador fuerte, que está acostumbrado también a los golpes de ese calibre”.

El desafío del Monstruo Mexicano

A pesar de las ventajas físicas naturales de Ramírez en esta división, el estratega mexicano no subestima el impacto que tendrá David Benavídez.

El retador es conocido por su agresividad constante y su capacidad para cerrar espacios, lo que augura un duelo de estrategias contrastantes en el cuadrilátero.

“Benavidez es un tremendo peleador. Es un peleador que siempre va al frente, que sabe bloquear muy bien los golpes, que sabe caminar en el ring, entonces va a ser una pelea creo que muy competitiva”, dijo Eddy Reynoso.

Un fin de semana de alta relevancia

El combate se perfila como el evento principal de las celebraciones del 5 de mayo en el boxeo internacional.

Mientras Ramírez busca consolidar su reinado en los pesos crucero, Benavídez pretende usar este triunfo como trampolín para futuros enfrentamientos contra figuras de la talla de Dmitry Bivol o Artur Beterbiev.

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