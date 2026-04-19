Sobrino de Dinamita Márquez mantiene legado, debutó noqueando en el primer round

El boxeo mexicano presenció el inicio de una nueva etapa para la dinastía Márquez en la ciudad de Aguascalientes. Aarón Márquez, hijo del ex campeón Rafael Márquez y sobrino del legendario Juan Manuel “Dinamita” Márquez, realizó su debut en el ámbito profesional dentro de la división de peso pluma, logrando una victoria por la vía del cloroformo.

La contienda estaba programada originalmente a cuatro episodios, sin embargo, la potencia del joven peleador terminó el compromiso de forma prematura.

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Aarón Márquez enfrentó a Christian García en un duelo que generó expectativas debido al peso histórico que conlleva su apellido, pues tanto su padre como su tío son miembros del Salón de la Fama del Boxeo Internacional.

Demostrando que el legado continúa y con el sello de la casa, Aarón Márquez debutó con nocaut en el primer round ante el jalisciense Christian García en Aguascalientes. 💣



✍️Tiempo oficial: Victoria para Márquez por Nocaut al 1:29 minutos del round 1. pic.twitter.com/iVNkQIgLry — Bxstrs Promotions (@bxstrs) April 19, 2026

Desarrollo del combate y definición por nocaut

Durante los primeros segundos del enfrentamiento, el púgil mostró signos de nerviosismo mientras su rival intentaba conectar los primeros impactos. Conforme avanzó el cronómetro, Aarón Márquez recuperó el control del centro del cuadrilátero y comenzó a soltar combinaciones efectivas que obligaron a García a retroceder hacia las zonas de las cuerdas.

Cuando restaban menos de un minuto para finalizar el primer asalto, una ráfaga de cuatro golpes al rostro sacudió a su oponente. Aarón Márquez mantuvo la presión y conectó una mano derecha sólida que envió a Christian García a la lona, obligando al oficial del ring a iniciar el conteo de protección reglamentario a los 2:29 minutos del round inicial.

La dinastía Márquez continúa , debut con nocaut de Aarón Márquez en Aguascalientes 🔥



Con el sello de la casa, Aarón Márquez debutó con gran demostración al noquear en el primer round al jalisciense Christian García, quien se fue a pique tras recibir una combinación de cinco… pic.twitter.com/3IztOBSvcM — Bxstrs Promotions (@bxstrs) April 19, 2026

Comparativa histórica con sus familiares

Este resultado positivo marca una diferencia estadística inmediata con sus antecesores más directos dentro del deporte. A diferencia de lo ocurrido con Juan Manuel y Rafael Márquez, quienes perdieron en sus respectivos debuts profesionales, Aarón Márquez logra comenzar su trayectoria con un récord invicto y una demostración de poder en los puños.

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