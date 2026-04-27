Dalton Smith se lesiona y no peleará ante el dominicano Alberto Puello

La cartelera de boxeo programada para el próximo 6 de junio en el Utilita Arena de Sheffield ha sufrido una modificación importante. El campeón mundial Dalton Smith no podrá realizar la defensa de su título ante el retador dominicano Alberto Puello debido a una lesión ocurrida durante su campamento de entrenamiento.

Este combate representaba el regreso de Dalton Smith a su ciudad natal tras su reciente victoria internacional.

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La organización ha confirmado que, aunque el evento principal original se cancela, el resto de la jornada deportiva en Sheffield se mantendrá en pie con nuevos protagonistas en el turno estelar.

ℹ️ An update to our June 6 card in Sheffield @galal_yafai unified World Title shot against Ricardo Sandoval will now headline at the @SheffieldArena



Wishing @daltonsmith08 a speedy recovery from injury 🙏 pic.twitter.com/Z1pnC1mjNo — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) April 27, 2026

El impacto de la lesión en el calendario

El boxeador británico venía de consolidar su carrera en enero pasado tras derrotar por nocaut a Subriel Matías en el Barclays Center. Con esa actuación, Dalton Smith se posicionó como una de las figuras más relevantes de las 140 libras, generando una alta expectativa por su primera defensa obligatoria ante Puello.

La promotora oficial del evento anunció la noticia a través de sus canales de comunicación este 27 de abril. “Le deseamos a Dalton Smith una pronta recuperación de su lesión”, publicó Matchroom Boxing en su cuenta oficial de la red social X, confirmando la baja del peleador de Sheffield para la fecha pactada.

Reajuste de la cartelera oficial

Ante la ausencia de Dalton Smith, el combate entre Galal Yafai y Ricardo Sandoval ha sido promovido al evento principal de la noche. En este enfrentamiento se disputarán los títulos unificados de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

La empresa organizadora detalló los cambios mediante un comunicado técnico. “La pelea por el título mundial unificado de Galal Yafai contra Ricardo Sandoval será ahora el evento principal en el Sheffield Arena”, informó Matchroom Boxing como parte de la actualización de la cartelera del 6 de junio.

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