Sony presentó nuevo PlayStation Plus: la respuesta para combatir al Game Pass de Xbox

Sony presentó oficialmente su nuevo servicio de suscripción que combinará la PlayStation Plus con la PlayStation Now. La nueva oferta de la compañía japonesa incluye, entre otras cosas, un amplio catálogo con más de 700 juegos.

“Hoy, nos complace compartir noticias oficiales sobre los cambios que se vienen a nuestros servicios de suscripción. En junio, uniremos PlayStation Plus y PlayStation Now en un nuevo servicio de suscripción PlayStation Plus que ofrece más opciones a los usuarios en tres niveles de membresía a nivel mundial”, informó Sony en un comunicado publicado en su sitio web.

Apuntaron que el enfoque de la nueva suscripción será la de ofrecer contenido seleccionado de alta calidad a la par de una amplia colección de videojuegos. El nuevo servicio estará dividido en tres tipos de membresía, los cuales llevarán por nombre PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium.

Detallaron que estos nuevos paquetes de suscripción comenzarán a ofrecerse al público a partir del mes de junio y su implementación se dará por etapas. En este sentido el mercado asiático será el primero en disfrutar del nuevo servicio, seguido de América del Norte y Europa.

A continuación te explicamos que ofrecen cada uno de estos servicios:

1. PlayStation Plus Essential

Desde Sony detallaron que la versión Essential contará con todos los aspectos básicos de PlayStation Plus. Esto incluye la posibilidad de descargar 2 juegos triple A o First Party completamente gratis de forma mensual, además de descuentos exclusivos, almacenamiento en la nube y la posibilidad de acceder a las funciones multijugador de todos los juegos descargados.

Destacan que los miembros de PlayStation Plus no verán ningún cambio en su membresía si se mantienen en este paquete.

Su precio también se mantendrá igual en $9,99 mensuales,$24,99 trimestrales y $59,99 anuales.

2. PlayStation Plus Extra

Esta nueva versión del sistema de suscripción de Sony además de incluir los beneficios presentes en el paquete Essential, también ofrece un catálogo con hasta 400 juegos que pueden ser descargados gratis por el usuario. Esto incluye videojuegos tanto de PS4 como de PS5 desarrollados por los propios estudios de Sony o de socios externos.

El costo de esta membresía será de $14,99 mensuales, $39,99 trimestrales y $99,99 anuales.

3. PlayStation Plus Premium

Se trata del paquete más completo de todos los anunciados por Sony y con el que esperan competir con el Game Pass de Xbox. En esta suscripción los usuarios podrán disfrutar de 740 juegos gracias a que ofrecerá retrocompatibilidad con títulos de PS3 y otros clásicos de versiones anteriores de la consola de Sony como el PlayStation Original, PS2 y PSP.

“El PlayStation Plus Premium brinda acceso a transmisión en la nube para juegos de la PlayStation original, PS2, PSP y PS4 que se ofrecen en los niveles extra y Premium en los mercados donde PlayStation Now está disponible actualmente. Los usuarios pueden transmitir los juegos mediante consolas PS4, PS5 y en PC”, detallan desde la web oficial de PlayStation.

Al tratarse del paquete más completo, los usuarios también podrán disfrutar de versiones de prueba de títulos que aún no hayan sido publicados durante tiempo limitado, de forma tal que puedan probarlos antes de tener que decidir si comprarlos o no.

“Los nuevos niveles Extra y Premium representan una gran evolución para PlayStation Plus. Con estos niveles, nuestro enfoque clave es garantizar que los cientos de juegos que ofrecemos incluyan el contenido de la mejor calidad que nos caracteriza. En el lanzamiento, planeamos incluir títulos como Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 y Returnal”, añaden

El costo de la membresía Premium será de $17,99 mensuales, $49,99 trimestrales y $119,99 anuales.

