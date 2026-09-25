El Piojo Alvarado confiesa que mejoró su ruso por culpa de los rumores de su ida a Europa

Del dicho al hecho hay mucho trecho y para el talentoso delantero de las Chivas, Roberto Alvarado, el supuesto interés que existió para que emigrara al viejo continente resultó ser pura sopa de perico, ya que este viernes el propio artillero aclaró de viva voz que jamás recibió una propuesta formal sobre su mesa.

El famoso “Piojo” atendió a los medios de comunicación en el día de medios previo al esperado choque del Tricolor frente a Colombia, rompiendo el silencio sobre su futuro inmediato tras el papelazo que hizo en la pasada justa veraniega.

¿Qué pasó con Roberto Alvarado y el supuesto interés que tenía un club de Rusia por él? ?



??? El Piojo bromea con que ya "practicaba ruso" y revela lo que sucedió. pic.twitter.com/szyaIjnKoO — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 26, 2026

Fiel a ese estilo alegre y bromista que lo caracteriza dentro y fuera de las canchas, el atacante del Rebaño Sagrado se tomó las cosas con humor y confesó entre risas que ya hasta se hacía viviendo del otro lado del charco.

Sin embargo, la realidad es que su teléfono celular y su cuenta de WhatsApp se mantuvieron en completo silencio, sin que cayera una sola llamada de los promotores encargados de mover a los futbolistas aztecas en el extranjero.

Ya estaba repasando el abecedario ruso

“Por ahí se rumoró mucho que podía ir a Rusia; de hecho, ya estaba aprendiendo ruso, pero creo que fueron solo puros chismes de la prensa porque realmente nunca me llegó a mí una oferta como tal”, declaró el futbolista con total franqueza.

El extremo derecho de la escuadra nacional admitió que enrolarse en una liga europea sigue siendo el mayor de sus sueños y una meta que le mueve el piso, aunque dejó en claro que tampoco le quita el sueño quedarse en nuestro balompié.

Para el habilidoso jugador, mantenerse bajo la disciplina del conjunto tapatío es un gran consuelo, pues su mente también está enfocada en romperla con los rojiblancos y regalarle a la fiel afición tapatía la tan ansiada estrella número trece.

¡NO LO VAN A DECEPCIONAR! ????



Roberto Alvarado aseguró que al interior de la Selección Mexicana reconocen el papel de leyenda de Rafael Márquez, por lo que tiene el compromiso de trabajar para hacer historia de la mano del Kaiser. ?



Márquez tiene al grupo más unido que? pic.twitter.com/oJYrnJKgmb — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 26, 2026

Feliz de la vida en el redil rojiblanco

“Obviamente, a mí me emocionaba mucho esa posibilidad, pero al final del día no se concretó absolutamente nada y yo sigo feliz de la vida perteneciendo al Guadalajara, buscando que al equipo le vaya bien para pelear arriba”, añadió el extremo.

Hay que recordar que el “Piojo” Alvarado fue uno de los elementos más valiosos y aplaudidos por el respetable durante la aventura mundialista, convirtiéndose en una auténtica pesadilla para los zagueros rivales por las bandas.

¿Adiós al sueño europeo para el Piojo? ??



Roberto Alvarado reconoce que ya no peleará por ese sueño si la oportunidad no llega pronto. pic.twitter.com/c9KZsuvAIF — Esto en Línea (@estoenlinea) September 26, 2026

El atacante se adueñó de la banda derecha en el esquema del anterior cuerpo técnico, disputando los cinco encuentros como titular indiscutible y cooperando con tres asistencias de crack ante los sinodales de Sudáfrica, Chequia y Ecuador.

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