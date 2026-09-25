Alcaldesa demócrata enfrenta demanda acusada de acosar sexualmente a jefe de policía de la ciudad

Kaohly Van Her, alcaldesa de St. Paul, Minnesota, enfrenta una demanda acusada por presuntamente acosar sexualmente y tomar represalias en contra del jefe de policía de la ciudad que gobierna.

En una demanda de 73 páginas, Axel Henry, máximo responsable de la policía de St. Paul, Minnesota, expone que la demócrata de 53 años le hizo múltiples comentarios sexuales explícitos, incluyendo insinuaciones sobre partes del cuerpo, y emprendió una campaña de acoso y represalias.

Her está acusada de haber tenido contacto físico no deseado con su subordinado al colocarle una de sus manos en la parte superior del muslo, dicha acción supuestamente la llevó a cabo por debajo de una mesa de conferencias mientras se realizaba una reunión de trabajo relacionada con el presupuesto.

El jefe de policía asegura cómo la alcaldesa le había dicho que su matrimonio estaba en crisis y necesitaba una “relación cercana”.

En la querella también se describen varias visitas realizadas por Kaohly Her al gimnasio donde acudía Axel Henry para observarlo mientras se ejercitaba e incluso simulaba tener “orgasmos” al elogiar su musculatura.

Una parte del extenso documento cita una ocasión en que el demandante se encontraba de vacaciones practicando golf en un simulador con sede en la ciudad de Woodbury, Minnesota, sitio hasta donde se presentó la alcaldesa sin que nadie la hubiera invitado.

One day after St. Paul Police Chief Axel Henry filed a lawsuit accusing Mayor Kaohly Her of sexual harassment and retaliation, legal experts said the case is entering a new phase that could outlast the city's internal investigation and potentially open a new fight over records… pic.twitter.com/IhGe0xepIo — KSTP (@KSTP) September 25, 2026

El jefe de policía sostiene haber sido amenazado por Her de ser acusado de “manosearla” si no accedía a que sostuvieran una relación sentimental.

Sin embargo, el policía se negó a acceder y eso propició que lo fueran relegando por orden de la demócrata.

“Emprendieron una campaña de represalias contra el jefe Henry y para desacreditarlo”, enfatiza el texto.

Ante la presión ejercida en su contra, Axel Henry solicitó ser transferido a la Oficina del Sheriff del Condado de Ramsey.

Mientras se desarrolla el proceso legal en contra de la alcaldesa Her, personal de su oficina emitió una declaración donde niega las acusaciones.

“La alcaldesa seguirá al frente de Saint Paul y acatará las recomendaciones del informe. Más allá de eso, la ciudad de Saint Paul no hace comentarios sobre litigios en curso”, indica parte del documento.

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