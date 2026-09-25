Vicegobernador de Nueva Jersey renuncia ante la presión de haber violado normas de ética y acoso

Después de que una investigación concluyó que había violado las normas estatales de ética y acoso, el demócrata Dale Caldwell sucumbió a la presión ejercida exigiéndole renunciar y este viernes dejó de ser vicegobernador de Nueva Jersey.

Durante una conferencia, Mikie Sherrill, gobernadora de dicho estado, dio a conocer haber aceptado la dimisión de su correligionario de partido.

“Me presentó su dimisión esta tarde, la cual acepté”, señaló la mujer de 54 años que en enero asumió la responsabilidad de guiar a la entidad ubicada al noreste del país.

Un informe ético de 61 páginas, donde aparecían las conclusiones de una investigación independiente sobre la conducta de Dale Caldwell, lo señala por presuntamente ejercer acoso sexual y además violar la política estatal en contra de la discriminación en el lugar de trabajo.

La firma contratada por el estado para llevar a cabo una investigación, dio cuenta que su personal asignado descubrió pruebas creíbles de que el comportamiento de Caldwell infringía las normas del sitio donde laboraba rodeado de otros empleados, la mayoría bajo su subordinación.

I have named Acting Comptroller Shirley Emehelu to serve as Acting Secretary of State.



Shirley is a veteran of the U.S. Department of Justice and the New Jersey Attorney General’s Office.



She has the judgment to run our elections ? and the strength to stand up to Trump’s? pic.twitter.com/DchPRLx3oB — Governor Mikie Sherrill (@GovSherrillNJ) September 25, 2026

Presuntamente, el afroamericano de 66 años llegó a emitir un comentario con connotaciones sexuales dirigido a un miembro del personal y, además, en dos ocasiones, intentó conseguir un ascenso para una empleada estatal con quien sostenía una aventura sentimental.

“Ustedes, las jóvenes, buscan esperma joven”, supuestamente le dijo el ex vicegobernador a la amiga de un empleado que rechazó tener intimidad con él.

A esto se suma que llevaba invitados personales a eventos donde no cubría el costo correspondiente por cada uno de ellos.

“La dimisión del vicegobernador es necesaria y redunda en beneficio de los residentes de Nueva Jersey”, indicó la mandataria estatal al enterarse de los resultados de la investigación sobre el desempeño Caldwell a quien le ordenó ceder el cargo desempeñado en su gabinete.

Ante la renuncia de Dale Caldwell, se informó que Shirley Emehelu, contralora estatal interina, asumirá el cargo de secretaria de Estado interina.

No obstante, las normas de sucesión de Nueva Jersey, señalan que Nicholas Scutari, presidente del Senado estatal, es el siguiente en la línea para asumir las funciones de gobernador cuando Sherrill se encuentre de viaje o no pueda ejercer el cargo por otros motivos.

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