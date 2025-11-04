Demócrata Mikie Sherrill gana la gobernación de Nueva Jersey

La demócrata Mikie Sherrill se convertirá en la nueva gobernadora de Nueva Jersey tras derrotar al exlegislador estatal republicano Jack Ciattarelli en las elecciones de este martes, según proyección de AP.

La también expiloto de la Marina y exfiscal centró su campaña en oponerse a las políticas del presidente Donald Trump y en medidas para rebajar el coste de vida mediante proyectos de energía limpia, impulsar viviendas asequibles o proteger los derechos reproductivos de las mujeres.

Sherrill se unió a su compañera demócrata Abigail Spanberger para obtener la gobernación el martes, ya que Spanberger obtuvo una victoria aplastante en la contienda por la gobernación de Virginia.

Sherrill se convirtió en la candidata de su partido tras ganar unas primarias muy disputadas en junio.

Sherrill sucederá al gobernador demócrata Phil Murphy, cuyo mandato está limitado, lo que marca la primera vez desde 1961 que un partido gana tres mandatos consecutivos en la mansión del gobernador de Nueva Jersey.

La contienda fue seguida de cerca como un posible indicador para las elecciones de mitad de mandato de 2026.

En desarrollo…